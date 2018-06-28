Yüksek Askeri Şura (YAŞ) İçin Hazırlıklar Başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde atama ve terfileri karara bağlayacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı için hazırlıklar başladı. Toplantının Ağustos ayı başında gerçekleşmesi bekleniyor. Toplantının sekreteryasını Milli Savunma Bakanlığı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin resmen devreye girmesiyle birlikte toplantıya bundan böyle Cumhurbaşkanı Başkanlık edecek. Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşecek Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nın bu yıl ilk defa Beştepe'de gerçekleşmesi bekleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli Albay , Amiral ve Generallerin geleceğini şekillendirecek toplantının kesin tarihiyle ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapılması bekleniyor.

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