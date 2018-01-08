Yönter : "Uzman Çavuşların Kadroya Alınması, Taleplerinin Karşılanması Namus Borcudur"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeği, Uzman çavuşlar sözleşmeli personel olarak değil kadrolu personel olarak istihdam edilmek istiyor. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, uzman çavuşların kadro taleplerini sık sık gündeme getiren bir milletvekili.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir destek mesajı daha atan İzzet Ulvi Yönter, uzman çavuşların taleplerinde haklı olduklarını, bu konunun halledilmesi için çalışmaların süreceğini söyledi. Uzman Çavuşlara Kadronun namus borcu olduğunu söyleyen Yönter, "Uzman Çavuşlar, kahramanlığın manifestosunu kanıyla yazan, fedakarlığın mihverine vatan sevdasıyla çıkan aziz millet evlatlarıdır. Onların kadroya alınmaları, taleplerinin karşılanması namus borcudur. Rütbeleri belki yıldızlı değildir, ama ay yıldız bizzat onlardır. Selam olsun." dedi.