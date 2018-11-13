yök ten msü deniz harp okuluna öğrenci alım duyurusu

Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan duyuruda "Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu 3'üncü Sınıfına Öğrenci Alımı Yapılacak" ifadeleri kullanıldı.

YÖK'ten yapılan açıklama şöyle;

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bağlısı Deniz Harp Okulunun 3'üncü sınıfına (DHO), 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı için üniversitelerin 3'üncü ve 4'üncü sınıflarından öğrenci temin edilecek.

Temin faaliyetine ilişkin başvuru kılavuzu https://personeltemin.msb.gov.tr resmi internet sayfasında yayımlanmıştır. Başvurular 18 Ekim-19 Kasım 2018 (Saat 16:00'a kadar) tarihleri arasında internet sayfası üzerinden alınacak olup söz konusu temin faaliyeti ile ilgili aday bilgilendirme duyuru metni yayımlanmıştır.

MSÜ DENİZ HARP OKULUNA ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

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