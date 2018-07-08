Yeni KHK ile TSK'dan 6993 Asker İhraç Edildi-İşte İsim Listesi (Kara, Deniz, Hava, Jandarma, Sahil Güvenlik)

Yeni KHK ile TSK'dan 6 binden fazla asker ihraç edildi.

Kara Kuvvetlerinden 3 bin 77, Deniz Kuvvetlerinden bin 126, Hava Kuvvetlerinden bin 949 subay ve astsubay, Jandarma Genel Komutanlığından 649 subay, astsubay ile uzman çavuş ihraç edildi.

Sahil Güvenlik'ten ise 192 asker ihraç edildi.

İhraç edilen askerler şu şekilde;

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