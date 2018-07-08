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Yeni KHK ile TSK'dan 6993 Asker İhraç Edildi-İşte İsim Listesi (Kara, Deniz, Hava, Jandarma, Sahil Güvenlik)

Yayımlanan yeni KHK ile TSK'dan 6 binden fazla askeri personel ihraç edildi. 701 sayılı KHK ile kamudaki görevinden atılan personellerin listesi haberimizde.

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Yeni KHK ile TSK'dan 6993 Asker İhraç Edildi-İşte İsim Listesi (Kara, Deniz, Hava, Jandarma, Sahil Güvenlik)

Yayımlanan yeni KHK ile TSK'dan 6 binden fazla askeri personel ihraç edildi. 701 sayılı KHK ile kamudaki görevinden atılan personellerin listesi haberimizde.

08 Temmuz 2018 Pazar 06:14
Yeni KHK ile TSK'dan 6993 Asker İhraç Edildi-İşte İsim Listesi (Kara, Deniz, Hava, Jandarma, Sahil Güvenlik)

Yeni KHK ile TSK'dan 6 binden fazla asker ihraç edildi.

Kara Kuvvetlerinden 3 bin 77, Deniz Kuvvetlerinden bin 126, Hava Kuvvetlerinden bin 949 subay ve astsubay, Jandarma Genel Komutanlığından 649 subay, astsubay ile uzman çavuş ihraç edildi.

Sahil Güvenlik'ten ise 192 asker ihraç edildi.

İhraç edilen askerler şu şekilde;

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KURUMLARDAN İHRAÇ EDİLEN SAYILAR

  • TBMM: 3
  • YSK: 1
  • AFAD: 6
  • Atatürk Kültür, Dil ve tarih: 2
  • Diyanet İşleri Başkanlığı: 240
  • Türkiye Kalkınma Bankası: 3
  • TRT: 2
  • TİKA: 1
  • Adalet Bakanlığı: 1052
  • Aile Bakanlığı: 1
  • Bilim, Sanayi ve Tek. Bakanlığı: 2
  • Türk Patent: 1
  • TSE: 3
  • SGK:11
  • İŞKUR: 5
  • Çevre ve Şehircilik: 10
  • Tapu ve Kadastro: 7
  • İller Bankası: 3
  • Dışişleri Bakanlığı: 38
  • Enerji Bakanlığı: 7
  • TEDAŞ: 1
  • TPAO: 5
  • Gençlik Bakanlığı:7
  • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: 21
  • ÇAYKUR: 4
  • TİGEM: 1
  • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı: 10
  • İçişleri Bakanlığı: 31
  • Emniyet Genel Müdürlüğü: 8998
  • Jandarma Gn. Kom: 649
  • Sagil Güvenlik Kom: 192
  • Belediye personeli: 49
  • Kamu Düzeni ve Gün. Müsteşarlığı: 1
  • Göç İdaresi Genel müdürlüğü:3
  • Kalkınma Bakanlığı: 2
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı: 9
  • Maliye Bakanlığı: 9
  • Şeker Fabrikaları: 1
  • Gelir İdaresi Başkanlığı: 6
  • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Stand. Kurumu: 1
  • Milli Eğitim Bakanlığı: 658
  • Genelkurmay Başkanlığı: 10
  • Milli Savunma Bakanlığı: 12
  • Kara Kuvvetleri Komutanlığı: 3077
  • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: 1126
  • Hava Kuvvetleri Komutanlığı: 1949
  • NATO POL: 1
  • Orman ve Su İşleri Bakanlığı: 6
  • Sağlık Bakanlığı: 90
  • Ulaştırma Bakanlığı: 3
  • DHMİ: 4
  • PTT: 41
  • BTK: 4
  • Türkiye Demiryolu makinaları: 1
  • TCDD: 1
  • Üniversiteler Akademik: 199
  • Üniversiteler İdari: 52

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.07.2018 06:58
Anahtar Kelimeler:
İhraçAskerKhkTskMemuihraç
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