Viranşehir Güvenlik Korucusu Alım İlanı Yayımlandı

Viranşehir Kaymakamlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 20 Güvenlik Korucusu (Köy Korucusu) alımı yapılacağı duyuruldu. Güvenlik Korucusu ilanları ile ilgili ilanları takip edenler yaklaşık bir aydır hiç bir kaymakamlığın Güvenlik Korucusu ilanı yayımlamadığını dillendiriyordu. Bu süre sonunda ilk ilan Viranşehir Kaymakamlığı'ndan geldi.

Şanlıurfa'ya bağlı Viranşehir'de Viranşehir İlçesi mülki sınırları içinde Karatepe, Kargalı, Kınalıtepe, Büyükçavuşlu, Kızlarsarayı, Dikili, Pınarlar, Gözler, Gölcük, Yaban, Tekneli, Taşyaka, Germen ve Kırbalı Köylerinde azalan GK sayılarının takviye edilmesi maksadıyla toplam (20) Güvenlik Korucusu alımı yapılacak.

Başvuru yapmak isteyen adaylar Viranşehir İlçe Kaymakamlığı Resmi Internet Sitesinden (http://www.virahşehir.gov.tr.), Viranşehir Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'nden ya da Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri Güvenlik Korucusu Alımı Başvuru Kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde müracaat edebileceklerdir.

Başvurular 6 Kasım 2018 ile 16 Kasım tarihleri arasında Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na yapılabilir.

MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar; duyurunun yapıldığı 06.11. 2018 tarihinden, 16.11.2018 günü mesai saati sonuna kadar dilekçe ile şahsen Viranşehir İlçe J.K.lığı Hrk.Eğt.Ks.A.liğine yapılacaktır. Dilekçe ekine istenen belgeler konacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

SINAV TARİHLERİ:

Güvenlik Korucusu adayları, Viranşehir Kaymakamlığınca oluşturulacak Heyet tarafından 18.11.2018 günü/günleri saat: 09.00’da Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığında Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testine (Spor Testi) tabi tutulacaktır ( spor testine katılacak adaylar spor kıyafetli ve spor ayakkabılı olacaklardır.) Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylara Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığında yapılacak olan mülakat sınavı tarihi ayrıca bildirilecektir.Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (Spor Testi) ve mülakata katılacak adaylar yanlarında nüfus cüzdanlarını getireceklerdir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

T.C. vatandaşı olmak,

Askerlik hizmetini yapmış olmak, (Erkek Adaylar İçin)

Kırk Yaşından büyük olmamak,

Okuryazar olmak,

Kamu haklarından mahkûm bulunmamak,

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak,

Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

Hâlihazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek, ( ilan tarihinden sonra yapılan ikamet değişiklikleri kabul edilmeyecektir. )

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,

Siyasi parti üyesi olmamak,

Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Nüfus cüzdanı fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği, ( Nüfus Müdürlüğünden )

Diploma veya okur-yazar olduğuna dair İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış belge,

Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge, (Askerlik Şubesinden)

Tam teşekküllü hastaneden alınacak “Güvenlik Koruculuğu Yapmasında ve Silah Kullanmasına Mani bir sağlık sorunu olmadığını gösterir” ibareli sağlık kurulu heyet raporu

6 adet vesikalık fotoğraf ,

Sabıka kaydı (Not: Sabıka kaydı arşiv kaydı ile birlikte istenecektir. C.Savcılığından)

İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesi. “ Başvuru tarihi olan 06.11.2018 tarifi itibariye başvuru yaptığı mahallede ikamet ediyor olmak” (İlçe Nüfus Müdürlüğünden )

Herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair belge,

Müracaat ve Taahhütname Formu

GK TEMİNİ BAŞVURU KLAVUZU

BAŞVURU VE TAAHÜTNAME FORMU

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