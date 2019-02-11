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Uzman Erbaş Son Başvuru Tarihi Belli Oldu!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan 2019 Uzman erbaş alım ilanında en az ilkokul mezunu ve lise mezunu adaylar arasından uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), başvuruların PERTEM sistemi üzerinden yapılacağını bildirdi. Peki Uzman erbaş başvuru şartları nelerdir? Başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

Uzman Erbaş Son Başvuru Tarihi Belli Oldu!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan 2019 Uzman erbaş alım ilanında en az ilkokul mezunu ve lise mezunu adaylar arasından uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), başvuruların PERTEM sistemi üzerinden yapılacağını bildirdi. Peki Uzman erbaş başvuru şartları nelerdir? Başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

11 Şubat 2019 Pazartesi 15:00
Uzman Erbaş Son Başvuru Tarihi Belli Oldu!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan 2019 Uzman erbaş alım ilanında en az ilkokul mezunu ve lise mezunu adaylar arasından uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), başvuruların PERTEM sistemi üzerinden yapılacağını bildirdi. Peki Uzman erbaş başvuru şartları nelerdir? Başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

SON BAŞVURU TARİHİ TARİHİ BELLİ OLDU

Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla uzman erbaş alımı başvuruları başladı. İlan için belirlenen son başvuru tarihi ise 31 Mayıs 2019 olarak açıklandı.

Öte yandan uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul mezunu olma şartı aranırken, uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu olma şartı aranıyor.

Adaylar başvuru ekranına e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından "tercih" ekranına otomatik olarak yönlendirilecek.

BAŞVURU YAPMAK VE BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (28 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde "Uzman Erbaş Olur" kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak,

Müracat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyla (01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla) yirmiyedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),

Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 11.02.2019 21:07
Anahtar Kelimeler:
uzman erbaş son başvuru tarihi belli oldu
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mykk 7 gün önce

başvurular uzm.onb. ve uzm çvş. bugun sona erdi galiba başvuru kapandı

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mezun 7 gün önce

Admin neden ön lisans mezunları başvuramıyor ? Tercih yapamazsınız diyor.Böyle birşey olurmu ya

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Recep 7 gün önce

Ortalik karistiginda vatan icin olumu goze alip atladik herseyin onune canimizi feda ettik 30 yasindayim suan neden baswuru yapamiorum artik cocuguma ekmek goturemiorum yas sorununu cozun artik

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Caglar 6 gün önce

Askeelik yapanlar icin 5 yil sarti var peki 30 gun gecti benimki ama basvuru yaparken terhisi de 30 gun gec yaptim sorun olurmu

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Adem yılmaz 4 gün önce

Benim yaş mahkemem 02/4/2019 da bitecek fakat 1 yaşdan kalırsam mağdur olacagım son yaş hakkım başvurum kabul olurmu 28 yaş

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