Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Uzman Erbaş Olmanın Bir Yolu Daha Açıldı! 25 Bin Korucu Alınacak!

2019 yılında Jandarma il ve ilçe komutanlıkları bünyesinde görevlendirilmek üzere 25 bin korucu alımı gündeme gelmeye başladı. Korucu olmak aynı zamanda uzman erbaş olmanın bir yolunu daha açmış oldu. Çünkü belirli bir süre korucu görevini yerine getirenler, gerekli testlerden ve fiziki yeterlilik testinden geçtikten sonra uzman erbaşlığa geçiş yapabiliyorlar. İşte detaylar...

Uzman Erbaş Olmanın Bir Yolu Daha Açıldı! 25 Bin Korucu Alınacak!

2019 yılında Jandarma il ve ilçe komutanlıkları bünyesinde görevlendirilmek üzere 25 bin korucu alımı gündeme gelmeye başladı. Korucu olmak aynı zamanda uzman erbaş olmanın bir yolunu daha açmış oldu. Çünkü belirli bir süre korucu görevini yerine getirenler, gerekli testlerden ve fiziki yeterlilik testinden geçtikten sonra uzman erbaşlığa geçiş yapabiliyorlar. İşte detaylar...

12 Mart 2019 Salı 23:05
Uzman Erbaş Olmanın Bir Yolu Daha Açıldı! 25 Bin Korucu Alınacak!

2019 yılında Jandarma il ve ilçe komutanlıkları bünyesinde görevlendirilmek üzere 25 bin korucu alımı gündeme gelmeye başladı. Korucu olmak aynı zamanda uzman erbaş olmanın bir yolunu daha açmış oldu. Çünkü belirli bir süre korucu görevini yerine getirenler, gerekli testlerden ve fiziki yeterlilik testinden geçtikten sonra uzman erbaşlığa geçiş yapabiliyorlar. İşte detaylar...

Korucu alımlarına başvuracak adayların şu şartları sağlaması gerekiyor; 

  • En az ilkokul mezunu olmak,
  • T.C vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından uzaklaştırılmamış olmak,
  • Kamu zararına faaliyetlerde yer almamış olmak,
  • Herhangi bir suçtan ötürü hüküm giymemiş olmak,
  • Yüz kızartıcı bir suç işlememiş olmak,
  • 50 yaşını geçmemiş olmak,

UZMAN ERBAŞ OLMA ŞANSI!

İl ve ilçe jandarma komutanlıkların korucu alımlarına başvuru yapan adaylar, belirli görev sürelerini doldurduktan ve gerekli testlerden geçtikten sonra; uygulanacak sınavlarda başarılı olmaları ve fiziki şartlarının elverişli olmaları durumunda uzman erbaş olarak göreve başlayabiliyorlar. Bu konuyla alakalı olarak daha önce yapılan açıklamalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 3 bin güvenlik korucusunun uzman erbaş olarak göreve başladığı duyurulmuştu. Söz konusu 25 bin korucu alım sürecinde de adayların göreve başlayıp şartlara uygun olmaları durumunda, ilgili aşamaların ardından uzman erbaş olarak görev alma fırsatları olacak. Bunlarla alakalı göreve başladıktan sonra duyurular adaylara yapılmakta, istekli olanların başvuruları değerlendirilmektedir.

KORUCU İLANLARI YAYINLANDIĞINDA BİLDİRİM AL

Korucu alım ilanlarının cebine gelmesini istiyorsan, mobil uygulamalarımızı indirebilirsin. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.03.2019 23:43
Anahtar Kelimeler:
uzman erbaş olmanın yolu daha açıldı bin korucu alınacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Gülhan 18 dakika önce

Vay anasini 50 yasina kadar uzman erbas olma sansi oluyorda 35 yasinda polis olma sansi nie olmuyo ey devlet isinden bise anlamıyorum

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
MSB 2019 Uzman Erbaş Sonuçları Açıklandı!
MSB 2019 Uzman Erbaş Sonuçları Açıklandı!
MSB'den Uzman Erbaş Temin Duyurusu!
MSB'den Uzman Erbaş Temin Duyurusu!
Uzman Erbaş Sonuçları Açıklandı!
Uzman Erbaş Sonuçları Açıklandı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim