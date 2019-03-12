Uzman Erbaş Olmanın Bir Yolu Daha Açıldı! 25 Bin Korucu Alınacak!

2019 yılında Jandarma il ve ilçe komutanlıkları bünyesinde görevlendirilmek üzere 25 bin korucu alımı gündeme gelmeye başladı. Korucu olmak aynı zamanda uzman erbaş olmanın bir yolunu daha açmış oldu. Çünkü belirli bir süre korucu görevini yerine getirenler, gerekli testlerden ve fiziki yeterlilik testinden geçtikten sonra uzman erbaşlığa geçiş yapabiliyorlar. İşte detaylar...

Korucu alımlarına başvuracak adayların şu şartları sağlaması gerekiyor;

En az ilkokul mezunu olmak,

T.C vatandaşı olmak,

Kamu haklarından uzaklaştırılmamış olmak,

Kamu zararına faaliyetlerde yer almamış olmak,

Herhangi bir suçtan ötürü hüküm giymemiş olmak,

Yüz kızartıcı bir suç işlememiş olmak,

50 yaşını geçmemiş olmak,

UZMAN ERBAŞ OLMA ŞANSI!

İl ve ilçe jandarma komutanlıkların korucu alımlarına başvuru yapan adaylar, belirli görev sürelerini doldurduktan ve gerekli testlerden geçtikten sonra; uygulanacak sınavlarda başarılı olmaları ve fiziki şartlarının elverişli olmaları durumunda uzman erbaş olarak göreve başlayabiliyorlar. Bu konuyla alakalı olarak daha önce yapılan açıklamalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 3 bin güvenlik korucusunun uzman erbaş olarak göreve başladığı duyurulmuştu. Söz konusu 25 bin korucu alım sürecinde de adayların göreve başlayıp şartlara uygun olmaları durumunda, ilgili aşamaların ardından uzman erbaş olarak görev alma fırsatları olacak. Bunlarla alakalı göreve başladıktan sonra duyurular adaylara yapılmakta, istekli olanların başvuruları değerlendirilmektedir.

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