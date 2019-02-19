Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2019 yılı için en az ilkokul mezunları adaylar arasından uzman onbaşı en az lise mezunu adaylar arasından ise uzman çavuş alımı yapılacağını açıklamıştı. Daha önce uzman erbaş olmak isteyen adaylar için detayları paylaşmıştık. Peki, 2019 MSB Uzman Erbaş başvuruları ne zaman sona erecek. İşte detaylar...

MSB uzman çavuş alımı başvuruları 2019 ne zaman bitecek? Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) uzman erbaş kadrolarında görev almak isteyen vatandaşlar MSB uzman çavuş alımı başvuruları detaylarını araştırıyor. Peki, MSB uzman çavuş alımı başvuruları 2019 ne zaman sona erecek? Uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? İşte, MSB uzman çavuş alımı başvuruları ile ilgili detaylar...

MSB uzman çavuş alımı başvuruları ne zaman sona erecek? Milli Savunma Bakanlığı‘nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yapacağı uzman erbaş alımına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuru işlemlerini eksiksiz tamamlamak için bu sorunun yanıtını arıyor. KKK’nın birinci dönem uzman çavuş alımı için başvurular geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Peki, MSB uzman çavuş alımı başvuruları 2019 ne zaman sonlanacak? Uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? Konu ile ilgili merak edilenler haberimizde…

MSB uzman çavuş alımı başvuruları 2019 ne zaman sonlanacak?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla uzman erbaş alımı başvuruları başladı. İlan için belirlenen son başvuru tarihi ise 31 Mayıs 2019.

Öte yandan uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul mezunu olma şartı aranırken, uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu olma şartı aranıyor.

Adaylar başvuru ekranına e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından “tercih” ekranına otomatik olarak yönlendirilecek.

Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında halen sözleşmeli er olarak görev yapanların başvurusu kabul edilmeyecek. Askerlik hizmetini yapmamış adayların başvuruları kabul edilmeyecek. Bedelli askerlik yapmış olan ve yapmakta olanlar müracaat edebilecek. Bedelli olarak yapmakta olanlar askerlik hizmetine devam ediyor seçeneğini seçerek askerlik durumlarını doldurmaları gerekmektedir.

Uzman erbaş süreci nasıl işler?

Başvuru, yazılı sınav, evrak kontrol, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, mülakat, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşur.

Seçim aşamalarında başarılı olan ve sağlık raporları olumlu olan adayların dosyaları sınıf eğitimlerine yönelik planlama yapılmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığına gönderilerek, atama tebligatları eğitim başlangıç tarihinden önce adayın yazışma adresine gönderilecektir.

Sınavlarda başarılı olan ve adresine tebligat gönderilen adaylar yedi gün içerisinde sınıf okulu, eğitim merkezi ve/veya birliğine katılmayan adaylar temel kursa alınmaz ve başka bir döneme planlanmaz.

Uzman erbaşlar için göreve başlama tarihi sözleşmenin imzalandığı tarihtir. İlk sözleşme süresi; iki yıldan az, beş yıldan fazla olamaz. Uzman erbaşlar sözleşme imzaladıkları tarihten itibaren maaş almaya hak kazanırlar ve özlük hakları işlemleri başlatılmış olur.

Uzman erbaş alımı başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (28 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak,

Müracat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyla (01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla) yirmiyedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),

Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağlamak,

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

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