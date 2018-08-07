Uzman Erbaş Alımı Sonuçları Açıklanıyor!..

Jandarma Genel Komutanlığı'nın personel ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli branşlarda uzman erbaş alımı yapılıyor. Uzman Erbaş alımları için başvurular 30 Temmuz 2018 tarihine kadar tamamlandı. On binlerce başvuru yapan vatandaşlar uzman erbaş sonuçlarının açıklanmasına kilitlendi.. Peki, uzman erbaş alımı sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) bünyesinden görevlendirilmek üzere en az ilköğretim mezunu olmak üzere toplamda 2375 uzman erbaş alımı için başvurular tamamlandı ve kılavuza göre sonuçları bugün (7 Ağustos 2018) açıklanacak. Sonuçların bugün açıklanacağını öğrenen uzman erbaş adayları başvuru sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını merak ediyor. İşte, merakla araştırılan 'JGK uzman erbaş alımı sonuçları saat kaçta açıklanacak?' sorusuna dair detaylar...

UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI

Uzman erbaş alımı için ön başvuruları "www.jandarma.gov.tr" internet sitesi üzerinden 13 Temmuz 2018 ile 30 Temmuz 2018 saat 17.00'ye kadar tamamlanmıştı. Uzman Erbaş alımı için ön başvurularını tamamlayanlar şimdi uzman erbaş alımı başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın yayımladığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Başvuru Kılavuzunda yer alan bilgilere göre başvuru şartları uygun olan adayların seçme sınavlarına çağrılması 7 Ağustos 2018 (Bugün) tarihinde açıklanacak.

Sonuçların gün içinde açıklanması bekleniyor. Konu hakkında resmi bir açıklama olduğu takdirde KPSS CAFE'den sonuçlar anında bildirilecektir.

Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçlarından anında bildirim almak için IOS ve ANDROİD uygulamalarımızı indirmenizi tavsiye ederiz.

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