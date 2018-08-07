Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Uzman Erbaş Alımı Sonuçları Açıklandı!...

Jandarma Genel Komutanlığı'nın personel ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli branşlarda uzman erbaş alımı yapılıyor. Uzman Erbaş alımları için başvurular 30 Temmuz 2018 tarihine kadar tamamlandı. On binlerce başvuru yapan vatandaşlar uzman erbaş sonuçlarının açıklanmasına kilitlendi.. Peki, uzman erbaş alımı sonuçları saat kaçta açıklanacak?

banner396

Uzman Erbaş Alımı Sonuçları Açıklandı!...

Jandarma Genel Komutanlığı'nın personel ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli branşlarda uzman erbaş alımı yapılıyor. Uzman Erbaş alımları için başvurular 30 Temmuz 2018 tarihine kadar tamamlandı. On binlerce başvuru yapan vatandaşlar uzman erbaş sonuçlarının açıklanmasına kilitlendi.. Peki, uzman erbaş alımı sonuçları saat kaçta açıklanacak?

07 Ağustos 2018 Salı 15:30
Uzman Erbaş Alımı Sonuçları Açıklandı!...

Jandarma Genel Komutanlığı'nın personel ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli branşlarda uzman erbaş alımı yapılıyor. Uzman Erbaş alımları için başvurular 30 Temmuz 2018 tarihine kadar tamamlandı. On binlerce başvuru yapan vatandaşlar uzman erbaş sonuçlarının açıklanmasına kilitlendi.. Peki, uzman erbaş alımı sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) bünyesinden görevlendirilmek üzere en az ilköğretim mezunu olmak üzere toplamda 2375 uzman erbaş alımı için başvurular tamamlandı ve kılavuza göre sonuçları bugün (7 Ağustos 2018) açıklanacak. Sonuçların bugün açıklanacağını öğrenen uzman erbaş adayları başvuru sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını merak ediyor. İşte, merakla araştırılan 'JGK uzman erbaş alımı sonuçları saat kaçta açıklanacak?' sorusuna dair detaylar...

UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI

Uzman erbaş alımı için ön başvuruları "www.jandarma.gov.tr" internet sitesi üzerinden 13 Temmuz 2018 ile 30 Temmuz 2018 saat 17.00'ye kadar tamamlanmıştı. Uzman Erbaş alımı için ön başvurularını tamamlayanlar şimdi uzman erbaş alımı başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 

Jandarma Genel Komutanlığı'nın yayımladığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Başvuru Kılavuzunda yer alan bilgilere göre başvuru şartları uygun olan adayların seçme sınavlarına çağrılması 7 Ağustos 2018 (Bugün) tarihinde açıklanacak.

UZMAN ERBAŞ ALIM BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 07.08.2018 17:15
Anahtar Kelimeler:
Uzman Erbaş Alımı SonuçlarıUzman Erbaş Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
burak 1 saat önce

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIGI SONUCLARI NE ZAMAN SAGLIK RAPORU VE GUVENLIK SORUSTURMASI TAMLANANLAR NE ZMAN CAGRILACAK BIKGI VERIRMISNIZ

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Slymn 1 saat önce

Peki aylardir bekliyen kazananlar nezaman cagrilicak. Bu bekleyisin sonu ne olucak

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmet 1 saat önce

Bekci aliminda ilk okullarda muracat edebilsin ler ve bu kunuda bakanimiz sesimizi duysun bizler ilk okul muzunu olarak bizler de bekçi olmaya hakkimiz var

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hümeyra 1 saat önce

Verdiğiniz başlıkta "AÇIKLANIYOR" yazmışsınız. Ama açıklama filan yok insanların boşuna ümitlendirip heveslendirmeyin yeter artık bunun gibi kaç tane haberinize denk geldim ya.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Subay Alımı Haberimize Komutanlıktan düzeltme geldi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Subay Alımı Haberimize Komutanlıktan düzeltme geldi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Subay Alımındaki KPSS Yanlışlığı!..
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Subay Alımındaki KPSS Yanlışlığı!..
Jandarma Asayiş Uzman Erbaş Atama Sonuçları Açıklandı
Jandarma Asayiş Uzman Erbaş Atama Sonuçları Açıklandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim