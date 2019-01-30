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Uzman Erbaş Alım İlanı Yayımlandı! İşte Başvuru Şartları! (Uzman Onbaşı ve Uzman Çavuş)

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin sayfası üzerinden Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere uzman erbaş alım ilanı yayımlandı. İşte başvuru ekranı ve başvuru şartları...

Uzman Erbaş Alım İlanı Yayımlandı! İşte Başvuru Şartları! (Uzman Onbaşı ve Uzman Çavuş)

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin sayfası üzerinden Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere uzman erbaş alım ilanı yayımlandı. İşte başvuru ekranı ve başvuru şartları...

30 Ocak 2019 Çarşamba 19:46
Uzman Erbaş Alım İlanı Yayımlandı! İşte Başvuru Şartları! (Uzman Onbaşı ve Uzman Çavuş)

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin sayfası üzerinden Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere  uzman erbaş alım ilanı yayımlandı. İşte başvuru ekranı ve başvuru şartları...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan uzman erbaş alım duyurusu şöyle;

1. Adaylar başvuru ekranına E-devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir. 

2. Adaylar eğitim bilgisi alanında eğitim bilgisi ekle butonuna bastıktan sonra eğitim bilgilerini dikkatlica girmelidir.

3. Bu kılavuz, Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2019 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı; ilköğretim mezunlarından uzman onbaşı, en az lise mezunlarından uzman çavuş teminleri ile ilgili hususları kapsamaktadır.

4. Halen Sözleşmeli Er olarak görev yapan adaylar doğru beyanda bulunmayıp, başvuru yapsa dahi Kayıt-Kabul aşamasında elenecek, seçim aşamalarına katılamayacaklardır.

5. Sözleşmeli er olarak görev yapanlardan en az 3 (üç) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süresi içerisinde olan adayların (ilk sözleşmesini tamamlayıp ikinci veya müteakip sözleşme dönemi içerisinde bulunanlar) başvuruları Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından alınacaktır (İnternet adresinden çevrimiçi (online) olarak yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

6. Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında halen sözleşmeli er olarak görev yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

7. Askerlik hizmetini yapmamış adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

8. Bedelli askerlik yapmış olan ve yapmakta olanlar müracat edebilecektir. Bedellli olarak yapmakta olanlar askerlik hizmetine devam ediyor seçeneğini seçerek askerlik durumlarını doldurmaları gerekmektedir.

Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (28 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak,

Müracat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyla (01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla) yirmiyedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),

Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağlamak,

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 30.01.2019 21:26
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Soru 1 saat önce

Askerlik şartı neden var ? Olmaması gerekir diye düşünüyorum.

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