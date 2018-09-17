Uzman Erbaş Alım Başvuruları Başladı!..

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere yayımlanan uzman erbaş alım ilanı için başvurular 17 Eylül 2018 tarihinde başladı.

Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

Başvurular 17-27 Eylül 2018 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA UZMAN ERBAŞ ALINACAKTIR.

Başvurular 17-27 Eylül 2018 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, alım yapılacak uzman erbaş branşları, alım şartları ve diğer detaylar www.sahilguvenlik.gov.tr adresinde yer alan Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’nda (Eylül 2018) belirtilmiştir.



BAŞVURU KOŞULLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

2. En az lise mezunu olmak.

3. 2018 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

4. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.

5. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (17 Eylül 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).

6. Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.

7. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

8. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden “……..Sınıfında/Sınıflarında Uzman Erbaş Olur.” kararlı sağlık raporu almak, ayrıca sınıf özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak.

9. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

10. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.

11. Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’ndaki (Eylül 2018) diğer şartları taşıyor olmak.

İrtibat ve bilgilendirme telefonu: 0 312 416 45 60

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