Uzman Çavuşların Beklediği Haber!

Kadro bekleyen uzman çavuşlara müjde geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uzman çavuşlara kadro verilmesi için çalışmalara başladığı açıklamasında bulundu . Uzman çavuşlara kadro haberini Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter müjdeledi.İşte tüm detaylar siz okurlarımız için paylaşıyoruz...