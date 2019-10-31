Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 15°
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Uzman Çavuşların Beklediği Haber!

Kadro bekleyen uzman çavuşlara müjde geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uzman çavuşlara kadro verilmesi için çalışmalara başladığı açıklamasında bulundu . Uzman çavuşlara kadro haberini Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter müjdeledi.İşte tüm detaylar siz okurlarımız için paylaşıyoruz...

Uzman Çavuşların Beklediği Haber!

Kadro bekleyen uzman çavuşlara müjde geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uzman çavuşlara kadro verilmesi için çalışmalara başladığı açıklamasında bulundu . Uzman çavuşlara kadro haberini Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter müjdeledi.İşte tüm detaylar siz okurlarımız için paylaşıyoruz...

31 Ekim 2019 Perşembe 11:46
Uzman Çavuşların Beklediği Haber!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Bakanlığın kadro bekleyen 200 bine yakın uzman çavuşun sorunlarına çözüm bulmak için kadro meselesiyle ilgili çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Kadro düzenlemesi Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere sınırötesi harekatlarda da görev alan uzman çavuşları etkileyecek.Ülkemizde  Binlerce uzman çavuşa sözleşmeli statüden kadroya geçme imkanı tanınacak ifadelerini kullandı. 

TSK ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde uzman çavuşlara verilen sözlerin tutulacağını söyleyen Yönter, Hulusi Akar'ın bizzat bu konu hakkında ilgilendiğini belirtti.

Yönter, "Jandarma vatan bekçisi. İnşallah kahraman uzman çavuşlarımıza kadro gelecek, beklentileri karşılanacak." ifadelerinde bulunarak kadro bekleyen uzman çavuşlara müjdeli haberi duyurdu.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 31.10.2019 13:33
Anahtar Kelimeler:
MhpMüjdeKadroUzmançavuşUzman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB Muvazzaf astsubay başvurusu nasıl yapılır? MSB Muvazzaf astsubay alımı ne zaman?
MSB Muvazzaf astsubay başvurusu nasıl yapılır? MSB Muvazzaf astsubay alımı ne zaman?
Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alıyor! Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı mı?
Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alıyor! Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı mı?
TSK Astsubay Alıyor! İşte Başvuru Tarihi ve Şartları...
TSK Astsubay Alıyor! İşte Başvuru Tarihi ve Şartları...

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim