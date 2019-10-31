Uzman Çavuşların Beklediği Haber!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Bakanlığın kadro bekleyen 200 bine yakın uzman çavuşun sorunlarına çözüm bulmak için kadro meselesiyle ilgili çalışmalara başladıklarını açıkladı.
Kadro düzenlemesi Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere sınırötesi harekatlarda da görev alan uzman çavuşları etkileyecek.Ülkemizde Binlerce uzman çavuşa sözleşmeli statüden kadroya geçme imkanı tanınacak ifadelerini kullandı.
TSK ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde uzman çavuşlara verilen sözlerin tutulacağını söyleyen Yönter, Hulusi Akar'ın bizzat bu konu hakkında ilgilendiğini belirtti.
Yönter, "Jandarma vatan bekçisi. İnşallah kahraman uzman çavuşlarımıza kadro gelecek, beklentileri karşılanacak." ifadelerinde bulunarak kadro bekleyen uzman çavuşlara müjdeli haberi duyurdu.
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