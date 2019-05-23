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Uzman Çavuşlara Müjde!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından uzman çavuşları sevindiren bir gelişmeyi paylaştı. MHP'li Enginyurt uzun zamandır gündemde olan uzman çavuşların sivil memur kadrosundan emekli olma konusunda yaşanan gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar...

Uzman Çavuşlara Müjde!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından uzman çavuşları sevindiren bir gelişmeyi paylaştı. MHP'li Enginyurt uzun zamandır gündemde olan uzman çavuşların sivil memur kadrosundan emekli olma konusunda yaşanan gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar...

23 Mayıs 2019 Perşembe 01:57
Uzman Çavuşlara Müjde!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından uzman çavuşları sevindiren bir gelişmeyi paylaştı. MHP'li Enginyurt uzun zamandır gündemde olan uzman çavuşların sivil memur kadrosundan emekli olma konusunda yaşanan gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar...

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt "Milli Savunma Bakanımızın iftar yemeğindeyiz. İzzet Ulvi Yönter beyin,Uzman çavuşlarımızın kadro ve özlük hakları çalışmasını sordum, Bakanımız,Uzman çavuşlar asla mağdur edilmeyecek,Sivil memur kadrosundan emekli olacaklar dedi.İzzet bey,İnşallah emeğinin karşılığını alacaktır." ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
uzman çavuşlara müjde
Yorumlar
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Mağdur 13 saat önce

Bütün sözleşmeli memurlar kadro birden gelmeli

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Vatandaş 10 saat önce

İnşAllah doğrudur biz yıllarca uzman erbaş olarak çalıştık 2 yıl isteğimiz in dışında sivil memurluk yaptık ve emekli olduğumuzda sivil.memur olarak olduk 20 25 yıllık uzman erbaş lık tan emekli olmakmış doğru yoksa sivil memur olarak mı tabiki yıllarca yaptığımız meslekten emekli edilmek hakkımız madüriyetimizin giderilmesini istiyoruz saygılarımla

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Ali Akın 5 saat önce

Ben 26 yıl önce terörle mücadelede roket isabet etmesi sonucunda bacağımı kaybeden bir uzman çavuş olarak önünden geçtiğimde dinlenmek için bir bardak su içmek için o orduevi den içeriye ailemle alınıyorsa aşağılanıyorsam bundan sonrada hiçbir beklentim olamaz sayın enginyurt bizlere masal anlatmasın gitsin MHP olarak 19 Eylül 2018 Gaziler gününde gazilerle ilgili meclise verdiği beş maddelik kanun teklifine sahip çıksın

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