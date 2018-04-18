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Üst Rütbeli Askerlere Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var !

Ankara merkezli FETÖ operasyonu için düğmeye basıldı. Konu ile ilgili yapılan son dakika açıklamasında düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan üst rütbeli askerlere ilişkin bilgi verildi.

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Üst Rütbeli Askerlere Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var !

Ankara merkezli FETÖ operasyonu için düğmeye basıldı. Konu ile ilgili yapılan son dakika açıklamasında düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan üst rütbeli askerlere ilişkin bilgi verildi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:06
Üst Rütbeli Askerlere Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var !

Ankara'dan son dakika haberi geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre üst düzeyy rütbeli askerlere FETÖ operasyonu düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında hakkında yakalama kararı çıkartılan ve düzenlenen operasyonlarla yakalanan askerlere ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün 'Mahrem imamlar' ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen ve haklarında idari işlem de yapılan Havacı 16 Albay, 9 Yarbay olmak üzere toplam 25 kişi hakkında tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı işlemleri Ankara ve 6 ilde devam etmektedir"

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaFetöAskerAnkara
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