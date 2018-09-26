Türk Hava Kuvvetleri 83 Yıl Sonra Kadın Pilot Alımı Yapmayacak!

Türk Hava Kuvvetleri 83 yıl sonra kadın pilot alımı yapmayacağını başvuru kılavuzunda yer alan şartlara istinaden açıklamış oldu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı ve dünyanın ilk kadın savaş pilotu ünvanına sahip olan Sabiha Gökçen'i yetiştiren Türk Hava Kuvvetleri'ne dış kaynakta pilot adayı alacak. Ancak başvuru için kılavuzunda 'erkek' şartı getirildi ve kadınlara kapı kapandı. Pilot adayları, 4 yıllık fakülte mezunları arasından ve sadece erkeklerden seçilecek.

​Pilotluk için kadınların başvuru yapamamasına üzerine, sosyal medyadan tepki geldi. Bir Twitter kullanıcısı, Milli Savunma Bakanlığı'na, "Dünyanın ilk kadın pilotu kimdir ve hangi ülkenin hava kuvvetlerinde uçmuştur? Yanıtlar mısınız?" sorusunu yöneltti.

Kadın örgütleri de "Hava Kuvvetleri Komutanlığı subayları neden erkek adaylar arasından seçiyor? Uçmak isteyen kadınları engelleyemezsiniz" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Sabiha Gökçen dünyadaki ilk kadın savaş pilotu olarak tarihe geçmişti. Gökçen, 1935 yılında pilot olmuş, 1937 yılında da savaş pilotu olarak uçmaya başlamıştı.

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