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TSK'dan Açıklama 'Zeytin Dalı Harekatında Son Durum'

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan Zeytin Dalı Harekatına ilişkin yeni bilgilendirme yapıldı.

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TSK'dan Açıklama 'Zeytin Dalı Harekatında Son Durum'

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan Zeytin Dalı Harekatına ilişkin yeni bilgilendirme yapıldı.

21 Ocak 2018 Pazar 11:53
TSK'dan Açıklama 'Zeytin Dalı Harekatında Son Durum'

TSK'dan Açıklama 'Zeytin Dalı Harekatında Yeni Son Durum'

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan Zeytin Dalı Harekatına ilişkin yeni bilgilendirme yapıldı.

TSK'dan yapılan açıklamada, hudut güvenliğinin sağlanması maksadıyla Suriye'nin Kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesindeki Bölücü teröristler ve DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonun dün saat 17.00'da başladığı, bu kapsamda belirlenen 153 hedefin ateş altına alındığı ve operasyonun tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

TSK duyurusunda, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 'Zeytin Dalı Harekatı' 20 Ocak 2018 saat 17.00'de başlatılmıştır. Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Tespit edilen hedefler, kara ateş destek vasıtaları ile ateşle taarruz edilerek etkisiz hale getirilmeye devam edilmektedir. Bu kapsamda şu ana kadar PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından kullanılan sığınak, barınak, mühimmat deposu vb. 153 hedef ateş altına alınmış olup 'Zeytin Dalı Harekatı' planlandığı şekilde devam etmektedir. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Son Güncelleme: 21.01.2018 12:06
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