TSK'dan 100 kişiye özel mektup

TSK hava kuvvetlerindeki pilot açığının kapatılması için Türk Silahlı Kuvvetleri’nden emekli olduktan sonra sivil havacılık sektöründe çalışan yaklaşık 100 pilota Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan mektupla göreve çağrı mektubu gönderildi.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yoğun bir şekilde ihraçların yapıldığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki pilot açığının kapatılması için alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi.



Türk Silahlı Kuvvetleri’nde önce, çeşitli FETÖ kumpasları ile kurumdan ayrılmak zorunda bırakılan pilotların dönüşü için göreve geri dönme imkanı sağlanmış, daha sonra da kanun hükmünde kararname ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 18 yılını doldurmadan erken emekli olan pilotlar için göreve geri dönüş yolu açılmıştı. Sivil havacılık sektöründe kazandıkları ücret ile savaş pilotu olarak kazandıkları ücret arasındaki uçuk ücret farkının azaltılması için de yeni ücret formülleri üretilmişti. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki pilot açığı tam anlamıyla kapatılamadı.



Gazete Vatan'ın haberine göre; Son olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ‘ihtiyat pilot’ projesi hayata geçirildi. Bu sistem gönüllülük esasına dayanıyor. Sivil havacılık sektöründe görev alan pilotlar ‘tazeleme eğitimi’ aldıktan sonra yılda iki ya da üç kez harbe hazırlık seviyelerini korumaları için 10 günlük kamplara katılmaları sağlanıyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da bu projenin hayata geçirilmesi için faal olarak görev alan pilotlara mektup yazıldı. 44 ila 50 yaş arasındaki yaklaşık 100 kadar pilota bu mektuplar gönderilirken sistemin gönüllülük esasıyla çalıştığına vurgu yapıldı.

Pilotlara gönderilen davetiye mahiyetindeki mektuplarda tazelenme eğitiminin 34 gün süreceği sonra ise yılda iki ya da üç kez 10’ar günlük kamplarda harbe hazırlık seviyelerinin muhafaza edileceği belirtiliyor. Pilotlara belli bir ücret ödemesi de yapılacak. Güvenlik uzmanları bu sistem ile pilotların şu anda faal olarak kullanılmayacağını ancak harp durumunda sisteme hemen dahil edilmek üzere hazır bekletileceklerini söyledi. Benzer sistemlerin dünyanın farklı ülkelerinde de uygulandığına dikkat çektiler.



İŞTE O MEKTUP



“Bölgemizde meydana gelen gelişmelerin yanı sıra, ülkemizin bölgesel ve küresel gücü arttıkça istikbal ve istiklalimize yönelik tehditlerin de bir o kadar arttığını görmekteyiz. (...) Bu maksatla yapılan çalışmalar, eski personelimizin tecrübelerine başvurmanın zaruri hale geldiğini göstermektedir. Ülkemizin ve milletimizin bekasının devamı için gönüllü olmanız durumunda ihtiyat pilot statüsüne alınarak, yapılan planlamaya göre öncelikle 34 iş günü sürecek harbe hazırlık tazeleme eğitimi verilecek. Daha sonraki aşamada harbe hazırlığın devamı amacıyla yılda iki ya da üç kez yaklaşık 10’ar işgünü olacak şekilde harbe hazırlık seviyesini belirlenen uçakla muhafaza etmeniz sağlanacak.”

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