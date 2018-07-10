Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

TSK Personeli Atama ve Terfilerinde Değişiklik Yapıldı

TSK personellerinin atama ve terfilerinde bazı düzenlemeler yapıldı. Yapılan düzenlemeler Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yayımlandı.

banner396

TSK Personeli Atama ve Terfilerinde Değişiklik Yapıldı

TSK personellerinin atama ve terfilerinde bazı düzenlemeler yapıldı. Yapılan düzenlemeler Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yayımlandı.

10 Temmuz 2018 Salı 22:35
TSK Personeli Atama ve Terfilerinde Değişiklik Yapıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda TSK personelinin terfilerinde yapılan düzenlemelere yer verildi.

Bugün yayımlanan 3 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde TSK personellerinin terfileri ile ilgili şu değişikliklere yer verildi:

Terfi zamanı

MADDE 8- (1) Muvazzaf subayların terfileri her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılır. Bu tarih Cumhurbaşkanı tarafından farklı bir tarih olarak belirlenebilir.

Subaylığa nasıp, terli ve atama

MADDE 9- (1) Albaylıktan tuğgeneral/tuğamiral rütbelerine terfıler ile general ve amirallikte bir üst rütbeye terfıler ve atamalar Cumhurbaşkanınca yapılır.

(2) Kuvvet Komutanlarının görev süresi iki yıldır. Bu süre, birer yıllık sürelerle yaş haddine kadar uzatılabilir. Görevdeki kalış sürelerinin tespitinde, atanmış bulundukları yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır.

(3) Genelkurmay Başkanı, orgeneral-oramiraller arasından atanır. Genelkurmay Başkanının görev süresi 4 yıldır. Görevdeki kalış süresinin tespitinde, atanmış bulunduğu yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı

Personeli

Terfi zamanı

MADDE 10- (1) Muvazzaf subayların terfileri her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılır.

Subaylığa nasıp, terfi ve atama

MADDE 11- (1) Jandarma Genel Komutanı generaller arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

(2) Sahil Güvenlik Komutanı amiraller arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

(3) Albaylıktan tuğgeneral/tuğamiral rütbelerine terfıler ile general ve amirallikte bir üst rütbeye terfıler ve atamalar Cumhurbaşkanının onayı ile yapılır.

(4) Jandarma Genel Komutanı Yardımcıları, bölge jandarma komutanları ve il jandarma komutanları Cumhurbaşkanının onayı ile atanır.

(5) Sahil Güvenlik komutan yardımcıları, Sahil Güvenlik bölge komutanları Cumhurbaşkanının onayı ile atanır.

Uygulanmayacak hükümler

MADDE 12- (1) Üst kademe kamu yöneticileri hakkında bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenen hususlara ilişkin olarak, diğer mevzuatın bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesine aykırı hükümleri uygulanmaz.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 13- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Mevcut üst kademe yöneticileri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi, bu maddenin yayımı tarihinde görevde bulunan ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen görevlerde bulunanlar hakkında da uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 10.07.2018 22:28
Anahtar Kelimeler:
Subay TerfiTskResmi GazeteSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jandarma Personeline Ait Bazı Düzenlemeler Yeni KHK'da
Jandarma Personeline Ait Bazı Düzenlemeler Yeni KHK'da
Yeni KHK ile TSK'dan 6993 Asker İhraç Edildi-İşte İsim Listesi (Kara, Deniz, Hava, Jandarma, Sahil Güvenlik)
Yeni KHK ile TSK'dan 6993 Asker İhraç Edildi-İşte İsim Listesi (Kara, Deniz, Hava, Jandarma, Sahil Güvenlik)
Jandarma Komutanı Makamında Hayatını Kaybetti
Jandarma Komutanı Makamında Hayatını Kaybetti

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim