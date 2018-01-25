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TSK Ortaöğretim Okulları Sınav Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı

Milli Savunma Bakanlığınca Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırıldı.

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TSK Ortaöğretim Okulları Sınav Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı

Milli Savunma Bakanlığınca Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırıldı.

25 Ocak 2018 Perşembe 09:26
TSK Ortaöğretim Okulları Sınav Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı

TSK Ortaöğretim Okulları Sınav Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı

Milli Savunma Bakanlığınca Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırıldı. Resmi Gazete'nin 25 Ocak 2018 tarihli sayısında yer alan yönetmelikle birlikte askeri liselerin 26 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren sınav ve sınıf geçme yönetmeliği resmen kaldırılmış oldu. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile Askeri liseler kapatılmıştı.

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ORTAÖĞRETİM OKULLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/2/2008 tarihli ve 26799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve Millî Eğitim Bakanı birlikte yürütür.
 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/2/2008

26799

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

17/5/2011

27937

2-

5/4/2013

28609

3-

6/11/2014

29167

4-

6/5/2016

29704

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
TskTsk Ortaöğretim Okulları
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