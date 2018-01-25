TSK Ortaöğretim Okulları Sınav Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı

Milli Savunma Bakanlığınca Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırıldı. Resmi Gazete'nin 25 Ocak 2018 tarihli sayısında yer alan yönetmelikle birlikte askeri liselerin 26 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren sınav ve sınıf geçme yönetmeliği resmen kaldırılmış oldu. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile Askeri liseler kapatılmıştı.

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ORTAÖĞRETİM OKULLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/2/2008 tarihli ve 26799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.