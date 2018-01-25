TSK Ortaöğretim Okulları Sınav Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı
Milli Savunma Bakanlığınca Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırıldı. Resmi Gazete'nin 25 Ocak 2018 tarihli sayısında yer alan yönetmelikle birlikte askeri liselerin 26 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren sınav ve sınıf geçme yönetmeliği resmen kaldırılmış oldu. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile Askeri liseler kapatılmıştı.
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Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
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Tarihi
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Sayısı
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26/2/2008
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26799
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Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
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Tarihi
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Sayısı
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1-
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17/5/2011
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27937
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2-
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5/4/2013
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28609
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3-
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6/11/2014
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29167
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4-
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6/5/2016
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29704
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