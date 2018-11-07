TSK KPSS 60 Puanla Astsubay Alım İlanı Yayımlandı

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temini için Milli Savunma Bakanlığı tarafından yeni ilan yayımlandı. İlana başvurular 22 Kasım 2018 saat 23:59'a kadar devam edecek.

Muvazzaf Astsubaylığa Kimler Başvurabilir?

Ön lisans düzeyinde mezunlar için 25 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1993 ve daha sonraki doğumlular),

Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1991 ve daha sonraki doğumlular),

2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP93 Ön Lisans veya, 2017 veya 2018 yılları KPSSP3 Lisans Puanı en az 60 olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınacak, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puanı esas alınacak, lisans mezunlarının KPSSP93 puanları astsubay temininde geçerli olmayacak, 2016 yılı KPSS puanları kabul edilmeyecektir.)

Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler,

Askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),

Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?

Türk vatandaşı olmak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında olumlu sonuç almak,

Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlakî nedenlerle çıkarılmamış olmak,

Adlî sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,

Yapılacak sınavlarda başarılı olmak

Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak.

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

Millî güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

Adaylar ön başvurularını 22 Kasım 2018 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta ile, dilekçe ile veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili Alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacaktır. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

Adaylar bilgilerini ve tercihlerini son müracaat tarihinin bitimine kadar güncelleyebilecektir

Adaylar mutlaka en az bir Kuvvet Komutanlığını (üç kuvvet komutanlığını da tercih edebilir) tercih edecekler, birden fazla Kuvvet Komutanlığını tercih eden adayların, Kuvvet Komutanlığı tercihleri sırasız (önceliksiz) olacaktır. Kuvvet Komutanlığı tercihini yapan adaylar, mezun olduğu lisans programına göre tercih ettiği her Kuvvet K.lığı için, öncelikli (sıralama şeklinde) “en fazla yedi” sınıf tercihi yapabilecektir.

Kaynak okul programına göre yediden az sınıfı tercih edebilen adaylar için tercih hakkı, tercih edebildiği sınıf sayısı kadar olacaktır.

En fazla yedi sınıf tercihine ilave olarak istekli olan adaylara “Yaptığım tercihlerime göre sınıflandırılamamam durumunda idare tarafından, bu kılavuzda belirtilen kaynak okul programlarına ve kontenjanlara uygun olarak diğer sınıflara yapılacak sınıflandırmayı kabul ediyorum.” beyanını içeren “İdare Tasarrufu” tercih hakkı verilecektir.

Sınav aşamalarını müteakip sağlık raporu kriterleri Muharip veya Yardımcı sınıflar için farklı olacağından, tercihler yapılırken azami dikkatli davranılması adayın lehine olacaktır. (Örneğin sadece yardımcı sınıflar için astsubay olur kararlı raporu olan adayların muharip sınıflar için yapmış oldukları tercihler dikkate alınmayacaktır) Başvuru aşamasında yapılan tercihler daha sonra değiştirilemeyecek, tercih değiştirme ve/veya güncelleme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Başvurusu kabul edilen adaylara ANKARA’da uygulanacak sınav tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde veya KPSS CAFE Mobil Uygulamaları ile gönderilen bildirimler tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

Asıl başvurular; başvurusu kabul edilen adayların Evrak Kontrol aşamasına gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.

2017 ve 2018 yılı KPSS’den sadece 2018 yılı KPSS’ye katılmış olanların KPSSP93 puanları başvuru aşamasında görüntülenemeyeceğinden, adayların başvuru işlemleri KPSSP93 puanı olmaksızın yapılacak, ön başvuruyu müteakip 2018 yılı KPSSP93 puanları MSB tarafından temin edilecek, 2016 yılı ve öncesi KPSSP93 puanları dikkate alınmayacaktır.

2017 ve 2018 yılı KPSSP3’den her ikisine de katılmış olanların en yüksek olan puanı değerlendirmeye alınacaktır.

ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?

Genel Kültür Sınavı (Bando sınıfı için),

Evrak Kontrol,

Fiziki Değerlendirme,

Kişilik Değerlendirme Testi,

Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),

Mülakat Sınavı,

Yüzme Testleri [Deniz Piyade ve Hava Piyade (Personel Kurtarma/Arama Kurtarma ihtisaslı Personel AKİP Astsubayları) sınıfları için],

Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Sınıfı İçin),

Üç Boyutlu Görüş Testi (Harita Teknisyeni sınıfı için),

Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri,

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

Seçim aşamasında adayların tabi olacakları aşamalar ve sınavlar

Genel Kültür Sınavı: Bando sınıfı için başvuruda bulunacak adaylar MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığında, aşağıda tabloda belirtilen konu başlıkları ve soru miktarlarından oluşan Genel Kültür Sınavına tabi tutulacaktır.

Genel kültür sınavı çoktan seçmeli 50 sorudan oluşmaktadır. Her soru 2 puan olup, yanlış cevap doğru cevabı götürmeyecektir. Sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınavdan en az 50 puan ve üzerinde puan alan aday başarılı kabul edilecektir.

Seçim Aşaması Sınavlarına Giderken Yanınızda Bulundurmanız Gereken Evraklar?

Sınav Çağrı Belgesi Aday, İnternetten alınan 2’nci Seçim Aşaması Sınav çağrı belgesini (barkotlu) yanında getirecektir.

Nüfus cüzdanı fotokopisi/TC Kimlik Kartı fotokopisi,

Askerî kimlik fotokopisi,

Ön Lisans/Lisans Diploması

Denklik belgesi,

Terhis Belgesi (Askerlik hizmetini bitirenler için),

Askerlik Durum Belgesi,

Adli sicil kaydı,

KPSSP3 Lisans/KPSSP93 Ön Lisans Puanı Belgesi,

Adaylar gelirken e-devlet şifrelerini de yanlarında getireceklerdir

Başvuru yapacak adayların başvuru kılavuzunu detaylı olarak incelemesi gerekmektedir.

E-Devlet ile başvuru yapmak için tıklayınız...

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