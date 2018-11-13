TSK Kılavuzu Güncelledi: Bölüm Şartı Kaldırıldı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan subay alım ilanı için yayımlanan kılavuzdaki bölüm şartı yapılan itirazlar neticesinde kaldırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görevlendirilmek üzere subay ilanı yayınlanmış ve bu ilanda bölüm sınırlaması şartını getirmişti. Yapılan itirazlar sonucu kılavuzda yer alan bölüm şartı kaldırıldı.

Başvuru kılavuzunda yapılan düzenleme ile tüm LİSANS MEZUNLARI başvuru yapabilecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen denklik belgesi TSK tarafından kabul edilmiyordu. Bu sorunda yeni yayımlanan kılavuz ile düzeltildi. Artık tüm lisans mezunları subay alım ilanına başvuru yapabilecek.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Temini maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yeni ilan yayımlandı. Başvurular 22 Kasım 2018 (saat 23.59)'a kadar devam edecek.

Muvazzaf Subaylığa Kimler Başvurabilir?

Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1991 ve daha sonraki doğumlular),

Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1986 ve daha sonraki doğumlular),

Uzmanlık eğitimini tamamlamış tabiplerden 35 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1983 ve daha sonraki doğumlular),

2017 veya 2018 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSSP3 Lisans Puanı en az 60 olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınacak, 2016 yılı KPSS puanı kabul edilmeyecektir.

Pratisyen/Uzman Tabip, Diş Hekimi, Eczacı ve Bando sınıflarına müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak, bu adaylardan MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak genel kültür sınavından en az 50 puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır. Bu maksatla Pratisyen/Uzman Tabip, Diş Hekimi, Eczacı ve Bando sınıflarına müracaat edecek adaylar, ikinci seçim aşamasından önce Genel Kültür Sınavına tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı yapılacaktır.

Yabancı Dil Öğretmenliklerine müracaat edecek adaylar için; KPSSP3’den en az 60 alanlar ve ilave olarak, ÖSYM tarafından yapılan son iki yıl içerisindeki (2017-2018) ilgili yabancı dil sınavından (YDS/E-YDS) en az 60 not almış olanlar, Çince için ise Çin Dili ve Edebiyatı ve Mütercim-Tercümanlık (Çince) lisans bölümlerinden mezun olanlar (yurt içi eş değer programlar dikkate alınmayacak, 2016 yılı KPSS puanı kabul edilmeyecektir.),

ngilizce Öğretmenliği için KPSSP3’den en az 60 alanlar (ayrıca KPSSP121 Lisans puanı en az 70 olanlar), Beden Eğitimi Öğretmenliği için KPSSP3’den en az 60 alanlar (ayrıca KPSSP10 Lisans puanı en az 70 olanlar), Almanca Öğretmenliği KPSSP3’den en az 60 alanlar (ayrıca KPSSP120 Lisans puanı en az 70 olanlar),

Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?

Türk vatandaşı olmak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak

Hakkında Yedek Subay olamaz kararı bulunmamak.

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik’teki diğer şartlara sahip olmak.

Bando Sınıfına başvuracak adaylar için KPSS şartı aranmayacak, öncelikle MSB.lığınca yapılacak Genel Kültür sınavında başarılı olan adaylar diğer aşamalara katılabilecektir. Ayrıca diğer aşamalara ilave olarak, Bando Sınıfına başvuracak adaylar Mülakat Sınavında başarılı oldukları takdirde Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına, Harita Teknisyeni Sınıfı adaylar ise Üç Boyutlu Görüş Testi'ne katılacaklardır.

Deniz Piyade ve Hava Piyade [Personel Kurtarma/Arama Kurtarma İhtisaslı Personel (AKİP)], sınıflarına başvuran adaylar FYT ve Mülakat Sınavlarından başarılı oldukları takdirde Kara Harp Okulu Komutanlığında yüzme testlerine tabi tutulacaktır. Fiziki yeterlilik testi (FYT); 1500 m. koşu, şınav ve mekik branşlarında yapılacaktır. Deniz Piyade ve Hava Piyade [Personel Kurtarma/Arama Kurtarma İhtisaslı Personel (AKİP)] sınıfları için ilave olarak barfiks, 150 m. Yüzme ve su altı yüzmesi (Deniz Piyade sınıfı için) testleri yapılacaktır. Deniz Piyade sınıfı için adayın her branştan en az 20 puan alması gerekmektedir.

Giriş koşullarını taşıyan şehit, malul gazi ve muharip gaziler ile anne, baba, eş ve çocukları, başvuru kılavuzunda belirtilen şartları taşımak ve sınav/seçim aşamalarında başarılı olmak şartıyla şehit, malul gazi ile muharip gazi kontenjanı dâhilinde değerlendirilecek, bu adaylar arasında yapılacak başarı sıralamasına göre ilgili Kuvvet Komutanlığına ait toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilecektir. Şehit, malul gazi ile muharip gazi kontenjanına giremeyen adaylar diğer adayların başarı sıralamasına dahil edilecektir.

Ön başvurusu kabul edilecek adayların seçim aşamalarının (sağlık raporu işlemleri hariç) 28 Ocak-22 Şubat 2019 tarihleri arasında Ankarada yapılması planlanmaktadır.

Başvuru Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız...

E-Devlet ile başvuru yapmak için tıklayınız...