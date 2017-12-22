Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Talimat Verildi: Rütbeli Askerlere FETÖ Operasyonu Başladı

FETÖ soruşturması kapsamında yüksek rütbeli askerlere yönelik operasyon başlatıldı. Başlatılan soruşturmada Ankara merkezli 9 İlde şüphelilerin yakalanması için operasyonlar başladı.

banner396

Talimat Verildi: Rütbeli Askerlere FETÖ Operasyonu Başladı

FETÖ soruşturması kapsamında yüksek rütbeli askerlere yönelik operasyon başlatıldı. Başlatılan soruşturmada Ankara merkezli 9 İlde şüphelilerin yakalanması için operasyonlar başladı.

22 Aralık 2017 Cuma 09:27
Talimat Verildi: Rütbeli Askerlere FETÖ Operasyonu Başladı

Son dakika haberi Ankara'dan geldi. alınan son bilgilere göre Ankara merkezli birçok İlde FETÖ operasyonu için düğmeye basıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yükske rütbeli subaylar inceleme altına alındı. Başsavcılık tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından 9'u yarbay rütbesinde olmak üzere 16 muvazzaf subay hakkında yakalama kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararının verilmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri harekete geçti ve Ankara merkezli 9 İlde belirlenene adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda hakkında yakalama kararı verilern subaylar gözaltına alınmaya başladı.

Kpsscafe.com.tr | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSubayFetöFetö Subay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jandarma'ya Yeni Teçhizat: Özellikleri Mükemmel
Jandarma'ya Yeni Teçhizat: Özellikleri Mükemmel
Kediye İşkence Eden Askere Disiplin Cezası: Biraz Daha Askerlik Yapacak
Kediye İşkence Eden Askere Disiplin Cezası: Biraz Daha Askerlik Yapacak
TSK'dan Son Dakika Açıklaması: Erzincan Orduevi'nde Kediye İşkence Eden Asker Hakkında Flaş Karar
TSK'dan Son Dakika Açıklaması: Erzincan Orduevi'nde Kediye İşkence Eden Asker Hakkında Flaş Karar

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim