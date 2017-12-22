Talimat Verildi: Rütbeli Askerlere FETÖ Operasyonu Başladı

Son dakika haberi Ankara'dan geldi. alınan son bilgilere göre Ankara merkezli birçok İlde FETÖ operasyonu için düğmeye basıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yükske rütbeli subaylar inceleme altına alındı. Başsavcılık tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından 9'u yarbay rütbesinde olmak üzere 16 muvazzaf subay hakkında yakalama kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararının verilmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri harekete geçti ve Ankara merkezli 9 İlde belirlenene adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda hakkında yakalama kararı verilern subaylar gözaltına alınmaya başladı.

Kpsscafe.com.tr | Ankara