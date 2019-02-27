Subay ve Astsubay Olmak İsteyenlere ÖSYM'den Önemli Uyarı!

Subay ve Astsubay olmak isteyenlere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son dakika uyarısı geldi. 2019-MSÜ Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Adaylarının Dikkatine! başlığıyla yayınlanan duyurunun detaylar şöyle;