Subay ve Astsubay Olmak İsteyenlere ÖSYM'den Önemli Uyarı!

Subay ve Astsubay olmak isteyenlere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son dakika uyarısı geldi. 2019-MSÜ Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Adaylarının Dikkatine! başlığıyla yayınlanan duyurunun detaylar şöyle;
2019-MSÜ Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Adaylarının Dikkatine!
2019 MSÜ Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Başvuruları bugün sona eriyor. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru bugün saat 23:59'da sona erecek.
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