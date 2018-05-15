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Son Dakika: Rütbeli Askerlere FETÖ Operasyonu.. Çok Sayıda Gözaltı Var !

Ankara'dan son dakika haberi geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara merkezli Deniz Kuvvetleri Komutanlığı FETÖ operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonla çok sayıda asker gözaltına alınmaya başladı.

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Son Dakika: Rütbeli Askerlere FETÖ Operasyonu.. Çok Sayıda Gözaltı Var !

Ankara'dan son dakika haberi geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara merkezli Deniz Kuvvetleri Komutanlığı FETÖ operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonla çok sayıda asker gözaltına alınmaya başladı.

15 Mayıs 2018 Salı 09:08
Son Dakika: Rütbeli Askerlere FETÖ Operasyonu.. Çok Sayıda Gözaltı Var !

Son dakika açıklaması Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından geldi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre devam eden FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Bazıları aktif görevde olan askerlerden üst düzey rütbeli askerler gözaltına alınmaya başladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konu ile ilgili az önce yapılan bilgilendirme açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün MAHREM İMAMLAR ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen halen aktif görevde 4 ALBAY, 2 YARBAY, 9 BİNBAŞI, 13 YÜZBAŞI, 3 ÜSTEĞMEN ve haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 2 BİNBAŞI, 1 YÜZBAŞI olmak üzere toplam 34 şüpheli hakkında 15.05.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 6 ilde devam etmektedir. "

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