Son Dakika.. Rütbeli Askerlere Dev FETÖ Operasyonu

Son dakika haberi Ankara'dan geldi. Edinilen bilgilere göre dev FETÖ operasyonu için düğmeye basıldı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki terör örgütü FETÖ yapılanmasına ilişkin devam eden soruşturması kapsamında aralarında yüksek rütbeli askerlerinde bulunduğu 101 kişi hakkında Ankara ve 21 ilde gözaltı kararı verildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik aralarında eski tuğgeneral inde bulunduğu 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı. Gözaltı kararının verilmesinin ardından polis ekipleri, 22 İlde belirledikleri adreslere eş zamanlı olarak baskınlar düzenlemeye başladı. Düzenlenen operasyonlarla, hakkında yakalama kararı verilen askerlerin gözaltına alınmaya başladığı belirtildi.
Polis ekipleri evlerde yaptıkları aramalarda çeşitli döküman ve elektronik cihazlara da el koydu.
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