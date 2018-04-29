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Son Dakika: Özden Örnek Hayatını Kaybetti (Özden Örnek Kimdir?)

Son dakika haebri: Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

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Son Dakika: Özden Örnek Hayatını Kaybetti (Özden Örnek Kimdir?)

Son dakika haebri: Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

29 Nisan 2018 Pazar 09:21
Son Dakika: Özden Örnek Hayatını Kaybetti (Özden Örnek Kimdir?)

Son dakika haberi: Alınan son bilgilere göre Özden Örnek hayatınnı kaybetti.

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek, bu sabah hayatını kaybetti.

1962 yılında Deniz Harp Okulu'ndan mezun olan Örnek, 1964 yılında Donanma'ya katıldı ve 1975 yılında Deniz Harp Akademisini bitirdi.

1982 yılında Albay olan Örnek 1982'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğü görevine gelmeyi başardı. Özden Örnek, 1988 tarihinde Tuğamiralliğe daha sonra 1992 yılında Tümamiralliğe, 1996 tarihinde de Koramiralliğe terfi etti.

Özden Örnek, Ağustos 2001 ayında Oramiralliğe terfi ederek, Donanma Komutanlığı'na atandı. 30 Ağustos 2003 tarihinde atandığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevinden 2005 yılında emekli oldu.

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Son Güncelleme: 29.04.2018 09:25
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