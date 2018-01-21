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Son Dakika ! Bitlis'te Facia! Şehit ve Yaralılar Var

Son dakika bilgisi! Bitlis'in Hizan Kolludere bölgesindeki operasyondaki askeri timin üzerine çığ düştüğü bilgisi geldi. Elde edilen bilgilere göre 3 askerin kayıp olduğu, 2 askerin şehit olduğu öğrenilirken, 7 askerin de yaralandığı belirtiliyor.

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Son Dakika ! Bitlis'te Facia! Şehit ve Yaralılar Var

Son dakika bilgisi! Bitlis'in Hizan Kolludere bölgesindeki operasyondaki askeri timin üzerine çığ düştüğü bilgisi geldi. Elde edilen bilgilere göre 3 askerin kayıp olduğu, 2 askerin şehit olduğu öğrenilirken, 7 askerin de yaralandığı belirtiliyor.

21 Ocak 2018 Pazar 14:38
Son Dakika ! Bitlis'te Facia! Şehit ve Yaralılar Var

Son Dakika ! Bitlis'te Facia! Şehit ve Yaralılar Var

Son dakika bilgisi! Bitlis'in Hizan Kolludere bölgesindeki operasyondaki askeri timin üzerine çığ düştüğü bilgisi geldi. Elde edilen bilgilere göre 3 askerin kayıp olduğu, 2 askerin şehit olduğu öğrenilirken, 7 askerin de yaralandığı belirtiliyor.

Bitlis kırsalının bölücü teröristlerden temizlenmesi ve onların kullandığı sığınak ve barınakların imhasına yönelik başlatılan operasyonlar sürerken, bugün öğlen saatlerine doğru Hizan ilçesinin kolludere mevkine çığ düştüğü öğrenildi. Çığın bölgede operasyon yapan bir grup askerin bulunduğu bölgeye düştüğü bildiriliyor. Meydana gelen çığ  olayında ilk belirlemelere göre 2 asker şehit olurken, 7 askerin yaralandığı, 3 askerin de kayıp olduğu belirtiliyor.

Yaralı askerlerin helikopterle bölgeden alınmaya başladığı, kayıp askerleri arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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Son Güncelleme: 21.01.2018 14:40
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Bitliste FaciaSon DakikaBitlis Son Dakika Gelişmesi
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Muharrem 2 saat önce

Allah'ım tüm askerlerimizi korusun

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Cihat 2 saat önce

Allah yar ve yardımcınız olsun.. :(

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