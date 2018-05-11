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Son Dakika: Askerlere Dev FETÖ Operasyonu: Yüzlerce Gözaltı Var !

TSK'da yapılanmış ve askeriyeye usulsüz yollardan girmiş şüphelilere FETÖ operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda yüzlerce kişi gözaltına alındı.

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Son Dakika: Askerlere Dev FETÖ Operasyonu: Yüzlerce Gözaltı Var !

TSK'da yapılanmış ve askeriyeye usulsüz yollardan girmiş şüphelilere FETÖ operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda yüzlerce kişi gözaltına alındı.

11 Mayıs 2018 Cuma 08:39
Son Dakika: Askerlere Dev FETÖ Operasyonu: Yüzlerce Gözaltı Var !

Son dakika haberi İstabul'dan geldi.

Edinilen bilgilere göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrası İstanbul'da başlatılan soruşturmada çok sayıda gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, terör örgütü FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik devam eden soruşturma kapsamında, 211'i muvazzaf olmak üzere 300 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından darbe girişimi sonrası başlatılan ve büyük bir kararlılıkla yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda, yasa dışı yollar ve usulsüzlükler ile TSK'ya sızdığı belirlenen 211'i muvazzaf 300 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yakalama kararının çıkarılmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. Başlatan operasyonlarda Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 300 şüpheliden 150'si adreslerinde bulundu ve gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Şüphelilerin ifadeleri emniyette alınmaya başladı.

Öte yandan şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da bulunuyor. Adreslerinde bulunamayan kişilerin de yakalanması için çalışma devam ediyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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