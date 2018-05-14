Son Dakika: Albaylara FETÖ Operasyonu.. Çok Sayıda Gözaltı Var !

Son dakika haberi: Edinilen son bilgilere göre çoğu görev başında olan rütbeli askerler gözaltına alınmaya başladı.
Ankara dahil 14 ilde 15 Temmuz darbe girişimi sonrası terör örgütü FETÖ operasyonu başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcıığı tarafından süren uzun incelemeler sonucu hakkında yakalama kararı çıkartılan 25 muvazzaf 72 albay için emniyet ekipleri harekete geçti.
FETÖ şüphesi ile hakkında yakalama kararı çıkarılması sonrası 14 İlde emniyet ekipleri, belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlemeye ve hakkında gözaltı kararı verilen askerleri yakalamaya başladı.
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