Somali'de TSK Tarafından Eğitim Verilen Askeri Akademi İlk Astsubaylarını Mezun Etti!..

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Somali’de tesis edilen Anadolu Kışlasında 27 Ağustos 2017’den itibaren hizmet veren ve Somali Türk Görev Kuvveti (STGK) tarafından işletilen askeri okul ilk astsubay mezunlarını verdi.

Mezun olan astsubay öğrenciler, öğrenim sürelerince askeri derslerin yanı sıra Türkçe, bilgisayar ve yönetim konularında da Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından eğitime tabi tutuldu.

Bu kapsamda, Somali Astsubay Okulunda bir yıllık eğitim ve öğretimini başarıyla tamamlayan 37’si Kara Kuvvetleri, 5’i Deniz Kuvvetleri ve 5’i Hava Kuvvetleri olmak üzere toplam 47 astsubay adayı öğrenci 07 Ağustos 2018 tarihinde icra edilen törenle Astsubay Çavuş olarak mezun olup ve Somali Silahlı Kuvvetleri saflarına katıldı