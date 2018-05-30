Sahil Güvenlik Uzman Erbaş Alımı Başvuru Sonuçları Açıklandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı en az lise mezunu uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mayıs ayı başında yayımladığı duyurusunda en az lise mezunu adaylar arasından uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. İlanın yayımlanmasının ardından Mayıs ayı ortalarına kadar başvurular alındı. Başvuruların sona ermesinin ardından başvuru yapan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını ve mülakatların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında ise uzman erbaş alımı başvuru sonuçlarının açıklandığına yer verildi.

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UYGULANACAK YAZILI SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ :

Ön kayıtları yapılarak sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;

Genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınavına (yardımcı dokümanlar adaylara başvuru sonuçları ile birlikte bilahare bildirilecektir),

Ön sağlık muayenesine,

Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerine,

Uygulamalı meslek bilgisi sınavına,

Mülakat sınavına, tabi tutulacaklardır.

Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya devam edemezler.

YAZILI SINAVLAR

Başvurusu kabul edilen adaylar genel kültür ve meslek bilgisi alanlarından yazılı sınava tabi tutulacaktır.

Genel kültür yazılı sınavında adaylara sayfa-10'da referans olarak belirtilen alanlarından sorular sorulacaktır.

Meslek bilgisi yazılı sınavı ise adayların istihdam edilecekleri branş ile ilgili ve askeri kültür bilgisini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Meslek Bilgisi sınavlarına ait kaynak dokümanlar, başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bilahare bildirilecektir.

Adayların puanları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınavlarından 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir (Adaylar, genel kültür alanındaki soruların %60'ını, meslek bilgisi alanındaki soruların %60'ını doğru cevaplamak zorundadır).

Yazılı sınavlarla ilgili diğer hususlar, sınav öncesinde adaylara bildirilecek olan sınav talimatında açıklanır. Adaylar yazılı sınavlara gelirken yanlarında kurşun kalem, silgi, kalemtıraş bulunduracaklardır. Sınav başladıktan sonra en fazla 30 dakika geciken aday sınava alınır, ancak geciktiği süre sınav sonuna ilave edilmez.

2'NCİ SEÇİM AŞAMALARI

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, kendilerinden istenen tüm belgelerle birlikte sırasıyla aşağıda belirtilen aşamalara tabi tutulacaklardır.

ÖN SAĞLIK MUAYENESİ:

Ön Sağlık kontrolünde adayın genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilecek ve fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılacaktır.

Adaylar ön sağlık kuruluna mayo veya şortlu olarak alınacaklardır.

Ön sağlık kontrolünde aşağıda belirtilen hususlarda muayeneleri yapılacaktır.

Kollar, bacaklar ve gövde bütünlüğü ile ilgili, dışarıdan bir bakışta belli olan ortopedik rahatsızlıklar, İleri derecede cilt bozuklukları, Duyu organlarının doğuştan yokluğu veya şekil bozukluğu, Beden hareket ve faaliyetleriyle ilgili dış görünümü ileri derecede bozan rahatsızlıklar, Boy-kilo uyumsuzluğu (sayfa-11), Görme ve işitme ile ilgili yardımcı cihazların kullanım durumu (gözlük, işitme cihazıgibi), Ağız ve diş sağlığı.

Ön sağlık muayenesinde alımı uygun bulunan adaylar fiziki kabiliyet ve değerlendirme testine alınacaklardır.

FİZİKİ KABİLİYET VE DEĞERLENDİRME TESTLERİ:

Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri, başvuru sonuçları ile adaylara ilan edilecek adreste yapılacaktır.

Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri için adaylar; eşofman, şort, mayo/şort mayo, bone, spor ayakkabısı, havlu, terlik v.b. malzemelerini yanlarında bulunduracaklardır. Fiziki Kabiliyet ve Değerlendirme Testlerine ait puan tabloları sayfa-12/13'de belirtilmiştir.

Ön sağlık muayenesinden geçen adaylar fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerine tabi tutulacaklardır. Ayrıca adaylara branşlarına uygun kriterlerde yüzme testi uygulanacaktır (şoför branşı hariç) . Bu testlerden herhangi birinden başarılı olamayan adaylar elenecektir. Adaylara tüm testler süresince ikinci bir hak verilir.

fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerine tabi tutulacaklardır. . Bu testlerden herhangi birinden başarılı olamayan adaylar elenecektir. Değerlendirme ve Sıralama :

Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri 100 puan üzerinden değerlendirilir. Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi puanının % 10'u, adaylar arasındaki genel değerlendirme puanına ekleneceğinden; adayların belirtilen en az değerlerin üzerinde almış oldukları puan önem taşımaktadır. Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerinden başarılı olan adaylar bir sonraki aşama olan uygulamalı mesleki bilgi sınavına girecektir. Uygulamalı mesleki bilgi sınavı, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testinden sonra yapılacaktır.

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