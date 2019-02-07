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Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Başvuru Sonuçları Açıklandı!

İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 2019 yılı birinci dönem uzman erbaş alımları için başvuru yapan adayların başvuru sonuçları açıklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Başvuru Sonuçları Açıklandı!

İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 2019 yılı birinci dönem uzman erbaş alımları için başvuru yapan adayların başvuru sonuçları açıklandı.

07 Şubat 2019 Perşembe 16:57
Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Başvuru Sonuçları Açıklandı!

İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 2019 yılı birinci dönem uzman erbaş alımları için başvuru yapan adayların başvuru sonuçları açıklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı. İlgili alım için başvuru yapan adaylar https://uygulama.sg.gov.tr/SonucSorgu/sonucSorguUzman.xhtml adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yaparak uzman erbaş alımı başvuru sonuç sayfasına erişim sağlayabilir.

S.G.K.LIĞI 2019 YILI BİRİNCİ DÖNEM UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BAŞVURU SONUÇLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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