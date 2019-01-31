Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alım Başvuru Süresi Uzatıldı!

Sahil güvenlik Komutanlığı tarafından yayımlanan son dakika duyurusunda "2019 yılı birinci dönem uzman erbaş alımları kapsamında serdümen, elektrikçi ve kurbağaadam branşları için başvuru süresi 04 şubat 2019 saat 12.00’a kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İLAN DETAYLARI

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Sınavlarına Katılacak Adayların Dikkatine!

1. Başvuru, Sınav Ve Sınav Sonrası İşlemlere Ait Bütün Kurallar Bu Kılavuzda Açıklanmıştır. Adayların, Başvuru İle İlgili Sorun Yaşamaması İçin Bu Kılavuzun Tamamını Okumaları Gerekmektedir. Adaylar, Kılavuzda Belirtilen Şartları Taşıdıkları Takdirde Www.Sg.Gov.Tr İnternet Adresinden Başvurularını Yapabileceklerdir.

2. Bu Kılavuzda Yer Alan Kurallar, Kılavuzun Yayım Tarihinden Sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı Tarafından Gerekli Görüldüğü Takdirde Değiştirilebilir/Güncellenebilir. Bu Durumda İzlenecek Yol Sahil Güvenlik Komutanlığı Tarafından Belirlenir Ve Kamuoyuna Sahil Güvenlik Komutanlığının Resmi İnternet Sitesi Aracılığı İle Duyurulur. Kanun Ve Yönetmeliklerle Uyuşmazlık Olması Durumunda Kanun Ve Yönetmelik Geçerli Olacaktır.

3. Alım Sürecindeki Her Türlü Duyuru, Bilgilendirme Ve Güncelleme Www.Sg.Gov.Tr İnternet Adresinden Yapılacaktır.

4. Başvuru Yaptığı Tarihte Sözleşmeli Er Olan Adayların Dikkatine:

A. Başvuru Tarihleri İçerisinde (07-17 Ocak 2019) Sözleşmeli Er Olarak İlk Sözleşmesini (3 Yıllık) Tamamlayan Ve Müteakip Sözleşme Süreleri İçerisinde Bulunan Ve 01 Ocak 2019 İtibariyle 29 Yaşını Bitirmemiş Olanlar (01 Ocak 1990 Ve Sonrasında Doğanlar) Başvuru Yapabilecektir.

(Sözleşmeli Erbaş Ve Er Yönetmeliği Madde 28-(1)) Sözleşme Süresi Sona Ermiş Olup, Sözleşme Yenilemeden Sözleşmeli Erlikten Ayrılanlar İçin Bu Maddedeki Yaş Uygulaması Geçerli Değildir.

B. Başvuru Tarihleri İçerisinde (07-17 Ocak 2019), İlk (Üç Yıllık) Sözleşmesi Devam Eden Adaylar Başvuru Yapamazlar. Bu Süre Hiçbir Şekilde Başvuru Tarihleri Dışına Taşırılamaz/Esnetilemez.

C. Madde-4/A’daki Şartları Sağlayan Sözleşmeli Erler; (1) 01 Ocak 1990-31 Aralık 1991 Tarihleri Arasında Doğmuş İse, Doğum Tarihlerini Sisteme 01 Ocak 1992 Olarak Giriş Yapacak, (2) Sayfa-16’daki Görev Yeri Yazısını Birliğine Hazırlatıp, Sisteme Taranmış/Fotoğrafı Çekilmiş Olarak Yükleyeceklerdir.

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