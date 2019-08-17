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Sahil Güvenlik Komutanlığı KPSS 60 Puanla Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
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Sahil Güvenlik Komutanlığı KPSS 60 Puanla Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde 2019 yılı ikinci dönemde istihdam edilmek üzere KPSS 60 puanla 65 sözleşmeli personel alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...

Sahil Güvenlik Komutanlığı KPSS 60 Puanla Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde 2019 yılı ikinci dönemde istihdam edilmek üzere KPSS 60 puanla 65 sözleşmeli personel alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...

17 Ağustos 2019 Cumartesi 19:26
Sahil Güvenlik Komutanlığı KPSS 60 Puanla Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde 2019 yılı ikinci dönemde istihdam edilmek üzere KPSS 60 puanla 65 sözleşmeli personel alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...

Sahil Güvenlik Komutanlığında 2019 yılı ikinci dönem istihdam edilmek üzere KPSS 60 puanla 65 sözleşmeli personel alınacak. Sahil Güvenlik Komutanlığına başvuru yapacaklar adaylarda hangi şartlar aranıyor. Başvuru kılavuzu, başvuru şekli ve tarihleri nelerdir? İşte cevaplar...

Sahil Güvenlik Komutanlığına yaapıalcak olan alımına KPSS 60 ve KPSS 70 puanı bulunan adaylar başvuru yapabiliyor. Lise ve önlisans mezunları arasından alım yapılacak.

Başvurular, 19 Ağustos 2019 ve 2 Eylül 2019 tarihleri arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı iş başvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.

KPSS 60 puanla başvuru yapılacak kadrolar;

KPSS 70 puanla başvuru yapılacak kadrolar;

Başvuru Koşulları;

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

2 - Sahil Güvenlik Komutanlığı 2019 Yılı İkinci Dönem Sözleşmeli Personel Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’nda ilan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS’ ye girmiş olmak (Başvuruda 2018 yılına ait KPSSP93 ve KPSSP94 puan türü kullanılacaktır.)

3 - Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (02 Eylül 2001 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1984 ve daha sonra doğanlar başvurabilir).

4 - Daha önceden sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar için, başvuru yapacağı tarih itibariyle sözleşme fesih tarihinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olmak.

5 - Sınavlarda başarılı olan adaylar için sevk edilecekleri ilgili hastaneden “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”ne göre “Sahil Güvenlik Komutanlığında Sözleşmeli Personel Olur” kararlı sağlık raporu almak ve haklarında yaptırılacak güvenlik tahkikatı sonucu olumlu olmak.

6 - 2019 Yılı İkinci Dönem Sözleşmeli Personel Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’nda belirtilen diğer şartları taşımak.

7 - Şehit malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında almış oldukları merkezi sınav (KPSS) puanına aldığı puanın (belirlenen taban puanı almış olmak şartıyla) %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanları dikkate alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 02 Eylül 2019

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Son Güncelleme: 17.08.2019 19:36
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sahil güvenlik komutanlığı kpss puanla personel alıyor işte başvuru şartları
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