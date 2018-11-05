Sahil Güvenlik Komutanlığı KPSS 60 Puanla Devlet Memuru Alımı Yapılacak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak. Alım yapılacak unvanların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak. Yapılacak başvurularda; 2018 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puan türü kullanılacaktır (Alım yapılacak tüm unvanlar B Grubu kadro statüsünde olduğundan yukarıda belirtilen puan türleri kullanılmaktadır.). Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (22 Kasım 2000 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1983 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.). Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde çalışmamış olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere devlet memuru alımı yapılacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayımlanan ilana ait başvuru kılavuzunu detaylıca inceledik ve başvuru yapacak yapacak adaylar için gerekli olan özet bilgileri haberimizde okurlarımızla paylaşıyoruz.

Yayımlanan ilanda "Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak aşağıda durumları açıklanan unvanlardan açıktan atama yoluyla devlet memuru alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

HANGİ UNVANLARDA ALIMLAR YAPILACAK?

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda alım yapılacak pozisyonlar ve unvanlar şöyle;

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde Bilgisayar Mühendisi, Uluslararası İlişkiler ve Antlaşmalar Uzmanı, Mali İşler Uzmanı, Performans ve Program Uzmanı, Gümrük İşlemleri Uzmanı, Personel İşlemleri Uzmanı, Grafiker, İstatistikçi gibi pozisyonlarda görevlendirilmek üzere 10 devlet memur alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

İlan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvurularını internet üzerinden 12-22 Kasım 2018 tarihleri arasında www.sahilguvenlik.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Başvurular; 12 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 14:00’de başlayacak, 22 Kasım 2018 Perşembe günü saat 16:00’da sona erecektir.

Adaylar internet üzerinden başvurularını yaparken;

Diploma veya mezuniyet belgelerinin ön yüzünü (arka yüzünü yüklemeyiniz),

Diplomalarında başvuru yapacakları unvana yönelik olarak istenen kaynak bölümlerin tam isimleri yazmayan , ancak istenen bölümle mezun olduğu bölümün denk olduğunu değerlendiren adaylar ile yurt dışında öğrenim görmüş adaylar; Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alacakları denklik belgesini (Denklik belgesi temin işlemleri yaklaşık 1 ay sürebilmektedir. Adayların bu yöndeki taleplerini yeteri süre kadar öncesinde yapmaları ve denklik belgesini başvuru süresi içerisinde sisteme yüklemeleri önem arz etmektedir), okunaklı bir şekilde taratarak/fotoğrafını çekerek sisteme yükleyeceklerdir. Okunaksız olarak (bulanık/uzak/kırışık/eksik görünen vb.) sisteme yüklenen belge değerlendirmeye alınamayacak ve bu hususta sorumluluk adayın kendisinde olacaktır.

İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

MÜLAKAT SINAVI TARİHLERİ, SINAV YERİ VE MÜLAKAT SINAVI SONUÇLARI:

Mülâkat sınavı tarihleri, sınav saatleri ve yeri bilgileri; 30 Kasım 2018 tarihinden sonra mülâkat sınavına gireceklerin ilanı ile birlikte www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden yayımlanacak ve adaylara tebliğ niteliğinde olacaktır. Mülâkat sınavı sonuçları adaylara bilahare açıklanacaktır.

Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yapılacak duyurular adaylara tebliğ niteliğinde olacak, adaylara ayrıca posta, telefon vb. yollarla tebligat yapılmayacak ve adayların bu duyuruları takip etme sorumluluğu tamamen kendisine ait olacaktır.

BAŞVURU VE SINAVLARLA İLGİLİ TAKVİM VE BİLGİLER:

Başvuru Başlangıcı: 12 Kasım 2018 Saat 14:00

Başvuru Bitişi: 22 Kasım 2018 Saat 16:00

Mülâkat Sınavına Gireceklerin İlanı: 30 Kasım 2018’den sonra

Başvuru yapacak adayların başvuru kılavuzunu detaylı olarak incelemelerini tavsiye ediyoruz.

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