O Personeller Hem Uzman Erbaş Hem Astsubay Olabiliyorlar

Kourucular Jandarma Uzman Erbaş oldu.

Van Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapmakta olan 116 güvenlik korucusu, aldıkları "terörle mücadele" eğitimini başarı ile tamamlamalarının ardından uzman erbaş olarak göreve başladı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bulunan 6. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında 16 hafta boyunca devam eden "terörle mücadele" eğitimine katılan güvenlik korucuları burada, tek er muharebe, meskun mahallerde teröristle mücadele, patlayıcı madde ve tuzaklarla mücadele, silah bilgisi ve atış, dağ ve ormanlarda harekat, toplumsal olaylara müdahale ve ilk yardım başlıkları altında önemli konularında eğitim aldı ve bu eğitimleri başarı ile geçerek mezun oldu.

Eğitimlerini tamamlayıp sınavlarda başarılı olan ve uzman erbaş olmaya hak kazanan 116 güvenlik korucusu için Van Jandarma Komutanlığında bir tören düzenlendi.

Güvenlik korucuları, törenin ardından uzman erbaş olarak yeni görevlerine başlangıç yaptı.

Düzenlenen mezuniyet törenine katılan Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman, uzman erbaş olan güvenlik korucularının artık daha iyi şartlarda ve daha iyi imkanlarla görev yapacaklarını belirterek basın mensuplarına bazı açıklamalarda bulundu. Kahraman açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Uzman erbaşlığa geçen güvenlik korucularımız bölgenin iklim şartlarını ve arazi yapısını iyi bildikleri için daha faydalı olacaklardır. Vatanımıza, milletimize, hayırlı uğurlu olsun"

ASTSUBAY DA OLABİLİYORLAR

Güvenlik korucuları, belirli bir süre çalıştıktan sonra, gerekli şartları taşıdıkları durumda astsubaylığa geçiş yapabiliyor. Şimdiye kadar 400 korucu astsubay oldu. Hedef bu sayısı 5 bine çıkarmakta.

2018 GÜVENLİK KORUCUSU ALIMI NE ZAMAN?

2018 yılında da çok sayıda güvenlik korucusu alımı olacak. İlanlar henüz yayımlanmadı. İlanlar yayımlanır yayımlanmaz KPSSCAFE'de olacak. Siz de aşağıdaki yorum kısmından korucu ve uzman erbaş alımları hakkındaki düşünce ve taleplerinizi yazabilir, diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

İlan yayımlandığı anda bildirim alarak haberdar olmak için;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER