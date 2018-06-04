O Personeller Artık Subay da Olabilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün Anadolu Ajansı Editör masasında önemli açıklamalarda bulundu.

24 Haziran'da gerçekleşecek seçimlere değinen, partisinin icraatlarını anlatan, ülke genelinde güvenliğe ve İçişleri Bakanlığınca düzenlenen operasyonlara değinen Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığına personel alımına da değindi.

Bakan Soylu açıklamasında yeni polis, bekçi, korucu ve jandarma personeli alımlarına değinirken koruculara ve korucu olmak isteyenlere de müjdeli haberi verdi.

5 BİN YENİ KORUCU ALIMI YAPILACAK

Bakan Soylu, ülke genelinde güvenlik tedbirleri kapsamında korucu alımları yapılacağını söyledi. Bakan korucu alımı için 5 bin kadro açtıklarını ve yakın zamanda 5 bin alım için ilana çıkacaklarını söyledi. İlan için tarih ise verilmedi.

SUBAY OLABİLECEKLER

Bakan Soylu açıklamasının devamında, bir müjde vermek istiyorum diyerek korucuların mevcut sistemde uzman erbaş olabildikleri ve çakılı kaldıkları yerde gerekli şartları taşımaları durumunda uzman erbaş olarak çalışacaklarını, korucuların astsubay da olabildiğine değindi. Bakan Soylu açıklamasının devamında korucuların gerekli şartları taşımaları durumunda subay da olabileceklerini söyledi.

Bakan “Yani bir korucu albay da olabilecek” dedi.

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