O Personeller Artık Subay da Olabilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün Anadolu Ajansı Editör masasında önemli açıklamalarda bulundu.
24 Haziran'da gerçekleşecek seçimlere değinen, partisinin icraatlarını anlatan, ülke genelinde güvenliğe ve İçişleri Bakanlığınca düzenlenen operasyonlara değinen Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığına personel alımına da değindi.
Bakan Soylu açıklamasında yeni polis, bekçi, korucu ve jandarma personeli alımlarına değinirken koruculara ve korucu olmak isteyenlere de müjdeli haberi verdi.
5 BİN YENİ KORUCU ALIMI YAPILACAK
Bakan Soylu, ülke genelinde güvenlik tedbirleri kapsamında korucu alımları yapılacağını söyledi. Bakan korucu alımı için 5 bin kadro açtıklarını ve yakın zamanda 5 bin alım için ilana çıkacaklarını söyledi. İlan için tarih ise verilmedi.
SUBAY OLABİLECEKLER
Bakan Soylu açıklamasının devamında, bir müjde vermek istiyorum diyerek korucuların mevcut sistemde uzman erbaş olabildikleri ve çakılı kaldıkları yerde gerekli şartları taşımaları durumunda uzman erbaş olarak çalışacaklarını, korucuların astsubay da olabildiğine değindi. Bakan Soylu açıklamasının devamında korucuların gerekli şartları taşımaları durumunda subay da olabileceklerini söyledi.
Bakan “Yani bir korucu albay da olabilecek” dedi.
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iyiymiş bakan soylu!!!Bu milletin okumuş çocuklari işsiz güçsüz sağda solda gezsin, memur olmak için hayal kursun ama birileri gelsin iki kelimeyi bir araya getirip konuşamasin koruculuktan subay olabilisin...ne güzel dünya be yillarca dokuz takla attirdiniz nu milletin evladina ama bitti artik bitti sonunuzu siz belirlediniz bu millet 24 haziranda üzerinizi çizecektir merak etmeyin
Ne zaman alım olacak
Ne zaman alım olacak
4 yıllık fakülteye boşuna bitirmişim. Okulla kitapla defterlé sınavla uğtaşacağıma korucu olsaydım keşke. En azından subay olurdum.
Fakülte bitiren adamı subay yapmazlarda gider korucuları subay astsubay yaparlar ey güzel Allahım ne günlere düştük.
Biz okuduk astsubay olamadik adamlar okumadan astsubay oluyor sayin bakanım bis geziyoruz boss 8 yıldır astsubaylık sınavlarıyla ugrasiyorum hala boştayım adalet mi bu
iyiymiş bakan soylu!!!Bu milletin okumuş çocuklari işsiz güçsüz sağda solda gezsin, memur olmak için hayal kursun ama birileri gelsin iki kelimeyi bir araya getirip konuşamasin koruculuktan subay olabilisin...ne güzel dünya be yillarca dokuz takla attirdiniz nu milletin evladina ama bitti artik bitti sonunuzu siz belirlediniz bu millet 24 haziranda üzerinizi çizecektir merak etmeyin
Ünv mezunu koruyucu olmuyormu koruyucu deyince aklınıza ilkokul mezunu mu geliyor sadece koruyucu olarak lisans mezunuyum hizmet veriyorum hizmetin karşılığında belli bir süreden sonra polis veya subay başvuru hakkimin olması kadar normal bisey olamaz sizin niyetiniz kotu olunca kafada boyle çalışıyor demekki
Kardeş sen o okumuş mezun olabilirsin korucu dediğin vatandaş senin i alanı en iyi bilen TSK ya en iyi hizmeti veren birim sen okudugun okuldan 4 yıl boyunca çıkmazken adamlar mekanı inine kadar biliyor bunun okumakla alakası yok