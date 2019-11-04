Muvazzaf subaylık sonuçları açıklandı! Muvazzaf subay başvuru sonuçları nereden öğrenilir?

Milli Savunma Bakanlığı 2019 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Temin Faaliyetinin ön başvuru sonuçları açıklandı. Başvuru işlemlerini başarılı bir şekilde tamamlayan "Muvazzaf subay başvuru sonuçları nereden öğrenilir?" sorusu hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte Muvazzaf subay sonuçlarına dair bilgiler...

MUVAZZAF SUBAYLIK SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Muvazzaf subay sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yayımlandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan,

(I) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(II) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(III) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

(V) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

(VI) Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

(VII) Hakkında Yedek Subay/Yedek Astsubay olamaz kararı bulunmamak.

(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

(c) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da

terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

(ç) 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik'teki diğer şartlara sahip olmak.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

2019 YILI DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF SUBAY TEMİNİ

1. Milli Savunma Bakanlığı 2019 Yılı Muvazzaf Subay Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 06 Kasım - 30 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

2. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarihte saat 08.00'da MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır.

3. Genel Kültür Sınavına girecek olan adayların (Pratisyen Tabip, Diş Hekimi ve Eczacı tercihi olanlar) sınavları 06 Kasım 2019 tarihinde MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde yapılacaktır. Genel Kültür Sınavı sonuçları aynı gün akşam duyurulacak ve başarılı olan adaylara, 07 Kasım 2019 tarihinde seçim aşamalarına katılmak üzere çağrı yapılacaktır.

4. Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan her sınıf kontenjanının 10 katı kadar aday KPSS P3 puanına göre sıralanarak sınavlara çağrılmıştır.

5. Sınav çağrısı için sınıf bazında taban puanlar belirlenmiştir. Adayların taban puanlarının üstündeki tercihleri dikkate alınacak, belirlenen taban puanların altında puanı olan adayların ilgili tercihleri geçersiz sayılacaktır. Taban Puanlara Ulaşmak için Tıklayınız...

6. Seçim aşaması faaliyetleri, Evrak Kontrol, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Testi, Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat aşamalarından oluşmaktadır.

7. Hava Kontrol İhbar, Beden Eğitimi Öğretmeni ve Harita Mühendisi tercihi olan adaylar tercih ettikleri sınıfın özelliğine göre ayrıca Başvuru Kılavuzunda belirtilen ilave sınavlara da gireceklerdir. Belirtilen tarihlerde sınavlara gelmeyen adayların ilgili tercihleri geçersiz sayılacaktır.

8. Sınavlar;

- Pratisyen Tabip, Diş Hekimi ve Eczacı sınıfları için 2 gün (06-07 Kasım 2019)

- Harita Mühendisi sınıfları için 2 gün (07-08 Kasım 2019)

- Beden Eğitimi Öğretmeni sınıfları için 3 gün (08-09-10 Kasım 2019)

- Hava Kontrol İhbar sınıfları için 3 gün (06-07-08 veya 07-08-09 Kasım 2019)

- Diğer sınıflar için ise bir gün sürecektir.

9. Tüm adayların sınavlara gelirken Fiziki Yeterlilik Testi için spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.), yüzme testine girecek adayların ise mayo, terlik, bone ve havlu getirmeleri gerekmektedir.

10. Seçim aşaması faaliyetlerinin sonunda, başarılı olan adaylara mülakat sınav tarihleri ayrıca bildirilecektir. Adaylar kendilerine bildirilen tarih ve saatte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde mülakat sınavı için hazır bulunacaklardır.

11. Adaylar sınavlara gelirken Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte e-devlet şifrelerini de beraberinde getireceklerdir. Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız...

12. Spor yapmasında sakınca bulunmadığına dair tek hekim raporu getirmeyen adaylar "Fiziki Yeterlilik Testi" ne alınmayacaklardır.

13. Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.

14. Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

15. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun adaylıkları sonlandırılacaktır.

16. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

17. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

18. Ön başvuru sonucunuzu ve sınav tarihinizi görmek için tıklayınız..

Karşılaştığınız sorunlarla ilgili olarak öncelikle https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresine bakınız.



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