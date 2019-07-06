Muvazzaf Astsubay Temin Duyurusu Yayımlandı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Dairesi Başkanlığı (PERTEM) üzerinden 2018 yılı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) dış kaynaktan muvazzaf astsubay adayı temin duyurusu yayımlandı.

Yayımlanan duyuruda ise "Kara Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri komutanlığı" muvazzaf astsubay kontenjanları açıklandı.

MSB'den yayımlanan duyuruda yer alan detaylara erişim sağlamak isteyenler: "https://personeltemin.msb.gov.tr" web adresini ziyaret edebilirler...

2019 MUVAZZAF ASTSUBAY MAAŞI NE KADAR?

2019 yılı Astsubay maaşları ortalama 4 Bin TL ile 5 Bin TL arasında değişiklik göstermektedir.

Ayrıca astsubay maaşları kıdem, tazminat, sınıf, görev, aile, çocuk vb. gibi durumlara göre değişir.

TSK'da görev alan subayların maaşı ise en az 4 Bin TL civarındadır. Subay maaşlarında da evli ve çocuklu olma durumlarına göre değişim yaşanmaktadır.

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