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MSÜ Sınavının (2019-MSÜ) Giriş Belgeleri Açıklandı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2019-MSÜ) Giriş Belgeleri Açıklandı.

MSÜ Sınavının (2019-MSÜ) Giriş Belgeleri Açıklandı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2019-MSÜ) Giriş Belgeleri Açıklandı.

28 Mart 2019 Perşembe 14:37
MSÜ Sınavının (2019-MSÜ) Giriş Belgeleri Açıklandı

07 Nisan 2019 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2019-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'ten itibaren edinebileceklerdir.

DİKKAT!

07 Nisan 2019 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı  (2019-MSÜ) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI
 

Temel Kurallar

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