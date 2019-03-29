MSÜ Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı! Sınav Ne Zaman? İşte Detaylar!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan duyuruda MSÜ sınav giriş belgelerinin adayların erişimine açıldığı belirtildi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin resmi web adresi üzerinden bir yayımlanan duyuru ile MSÜ sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı ifade edildi.

07 Nisan 2019 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2019-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'ten itibaren edinebileceklerdir.

07 Nisan 2019 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.