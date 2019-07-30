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MSÜ HARP OKULLARI ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları (Hava, Kara ve Deniz) Öğrenci Yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile birlikte yerleştirme sonuçları sorgulama ekranına ait bağlantı da paylaşıldı.

MSÜ HARP OKULLARI ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları (Hava, Kara ve Deniz) Öğrenci Yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile birlikte yerleştirme sonuçları sorgulama ekranına ait bağlantı da paylaşıldı.

30 Temmuz 2019 Salı 21:37
MSÜ HARP OKULLARI ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları (Hava, Kara ve Deniz) Öğrenci Yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile birlikte yerleştirme sonuçları sorgulama ekranına ait bağlantı da paylaşıldı.

MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) Harp Okulları Öğrenci Yerleştirme Sonuçları (30 Temmuz 2019). Milli Savunma Üniversitesi bağlısı Harp Okulları yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.

Okullar şöyle sıralandı. Hava Harp Okulu, Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Sahil Güvenlik okulu olarak adlandırılmıştır.

Hava Harp Okulunu tercih edecek adayların dikkatine! HHO için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılmıştır.

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando MYO)’nu tercih etmiş ve seçilmiş adayların dikkatine! Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınacaktır. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, teori ve çalgı performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşacaktır.

Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçlarına ulaşmak için tıklayın.

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msü harp okulları öğrenci yerleştirme sonuçları açıklandı
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