Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

MSÜ Astsubay Alım Sonuçları Açıklandı!..

Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksek Okulları Adayları için Kesin Kayıt ile ilgili duyuru yapıldı ve astsubaylık sonuçları açıkladı.

banner396

MSÜ Astsubay Alım Sonuçları Açıklandı!..

Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksek Okulları Adayları için Kesin Kayıt ile ilgili duyuru yapıldı ve astsubaylık sonuçları açıkladı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 22:04
MSÜ Astsubay Alım Sonuçları Açıklandı!..

Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksek Okulları Adayları için Kesin Kayıt ile ilgili duyuru yapıldı ve astsubaylık sonuçları açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuru şöyle;

1. MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokullarına "Aday Yerleştirme İşlemleri" MSÜ Rektörlüğü koordinesinde ilgili Okul Komutanlıklarınca oluşturulan "Aday Çağrı Komisyonları" tarafından;

  a. 10-12 Eylül 2018 tarihleri arasındaki mesai gün ve saatlerinde (08.00-17.00) "Asil" listelerdeki,

  b. 13-28 Eylül 2018 tarihleri arasındaki mesai gün ve saatlerinde "Yedek" listelerdeki adayların yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

 a. Asil listelerdeki adayların kayıt işlemleri 10-12 Eylül 2018 tarihleri arasındaki mesai gün ve saatlerinde (08.00-17.00),

 b. Yedek listelerdeki adayların kayıt işlemleri 13-28 Eylül 2018 tarihleri arasındaki mesai gün ve saatlerinde yapılacaktır.

2. Belirtilen tarihte kesin kayıt işleminizi yaptırmamanız halinde kesin kayıt hakkınız iptal edilecektir.

3. Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksek Okulları Okulları için YEDEK olarak sıralamaya giren adaylar için 13 Eylül 2018 tarihinden itibaren asil listede bulunan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerlerine Yedek Liste birinci adaydan başlayarak sırası gelen adaylar telefon ile çağrılacaktır. Sıranın size gelmesi durumunda, başvuru esnasında beyan etmiş olduğunuz telefonlara çağrı yapılacağından, aranıldığında bu telefonlarda bulunmanız gerekmektedir. (telefon dışında; e-posta, SMS vb. diğer iletişim araçlarından çağrı YAPILMAYACAKTIR.) Aranıldığında bu telefonlarda bulunmamanız hak kaybına uğramanıza neden olacaktır. Size yapılan tebligattan sonra 2 iş günü içerisindekesin kayıt işleminizi yaptırmamanız halinde kesin kayıt hakkınız iptal edilecektir. İletişim bilgilerinizde meydana gelen değişiklikleri aşağıda belirtilen iletişim numaralarını arayarak güncellemeniz gerekmektedir.

4. Kayıt için izlenecek yol:

 a. Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (KAMYO) yerleştirme duyurusu için tıklayınız.

 b. Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (DAMYO) ve Sahil Güvenlik Astsubay Meslek Yüksekokulu (SGMYO) yerleştirme duyurusu için tıklayınız.

 c. Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (HAMYO) yerleştirme duyurusu için tıklayınız.

 ç. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (BNDMYO) yerleştirme duyurusu için tıklayınız.

BU İLAN AYNI ZAMANDA TEBLİGAT YERİNE GEÇMEKTEDİR.

SONUÇLARINIZI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

İletişim Bilgileri

MSÜ : 0 212 398 01 60

KAMYO : 0 266 221 23 50 / 0 266 221 23 51

DAMYO : 0 226 462 83 10 (Dâhili 2487-2488)

HAMYO : 0 232 251 16 00 (Dahili;2870-2871-2872-2873-4183-4184)

BNDMYO : 0 312 425 04 42 / 0 312 425 82 59

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.09.2018 22:38
Anahtar Kelimeler:
msü astsubay alım sonuçları açıklandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TSK'dan 100 kişiye özel mektup
TSK'dan 100 kişiye özel mektup
Milli Savunma Bakanlığı 26 Kamu Personeli Alımı
Milli Savunma Bakanlığı 26 Kamu Personeli Alımı
Jandarma Genel Komutanlığı Bilişim Personeli Alacak!..
Jandarma Genel Komutanlığı Bilişim Personeli Alacak!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim