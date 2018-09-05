MSÜ Astsubay Alım Sonuçları Açıklandı!..

Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksek Okulları Adayları için Kesin Kayıt ile ilgili duyuru yapıldı ve astsubaylık sonuçları açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuru şöyle;

1. MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokullarına "Aday Yerleştirme İşlemleri" MSÜ Rektörlüğü koordinesinde ilgili Okul Komutanlıklarınca oluşturulan "Aday Çağrı Komisyonları" tarafından;

a. 10-12 Eylül 2018 tarihleri arasındaki mesai gün ve saatlerinde (08.00-17.00) "Asil" listelerdeki,

b. 13-28 Eylül 2018 tarihleri arasındaki mesai gün ve saatlerinde "Yedek" listelerdeki adayların yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

a. Asil listelerdeki adayların kayıt işlemleri 10-12 Eylül 2018 tarihleri arasındaki mesai gün ve saatlerinde (08.00-17.00),

b. Yedek listelerdeki adayların kayıt işlemleri 13-28 Eylül 2018 tarihleri arasındaki mesai gün ve saatlerinde yapılacaktır.

2. Belirtilen tarihte kesin kayıt işleminizi yaptırmamanız halinde kesin kayıt hakkınız iptal edilecektir.

3. Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksek Okulları Okulları için YEDEK olarak sıralamaya giren adaylar için 13 Eylül 2018 tarihinden itibaren asil listede bulunan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerlerine Yedek Liste birinci adaydan başlayarak sırası gelen adaylar telefon ile çağrılacaktır. Sıranın size gelmesi durumunda, başvuru esnasında beyan etmiş olduğunuz telefonlara çağrı yapılacağından, aranıldığında bu telefonlarda bulunmanız gerekmektedir. (telefon dışında; e-posta, SMS vb. diğer iletişim araçlarından çağrı YAPILMAYACAKTIR.) Aranıldığında bu telefonlarda bulunmamanız hak kaybına uğramanıza neden olacaktır. Size yapılan tebligattan sonra 2 iş günü içerisindekesin kayıt işleminizi yaptırmamanız halinde kesin kayıt hakkınız iptal edilecektir. İletişim bilgilerinizde meydana gelen değişiklikleri aşağıda belirtilen iletişim numaralarını arayarak güncellemeniz gerekmektedir.

4. Kayıt için izlenecek yol:

a. Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (KAMYO) yerleştirme duyurusu için tıklayınız.

b. Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (DAMYO) ve Sahil Güvenlik Astsubay Meslek Yüksekokulu (SGMYO) yerleştirme duyurusu için tıklayınız.

c. Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (HAMYO) yerleştirme duyurusu için tıklayınız.

ç. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (BNDMYO) yerleştirme duyurusu için tıklayınız.

BU İLAN AYNI ZAMANDA TEBLİGAT YERİNE GEÇMEKTEDİR.

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İletişim Bilgileri

MSÜ : 0 212 398 01 60

KAMYO : 0 266 221 23 50 / 0 266 221 23 51

DAMYO : 0 226 462 83 10 (Dâhili 2487-2488)

HAMYO : 0 232 251 16 00 (Dahili;2870-2871-2872-2873-4183-4184)

BNDMYO : 0 312 425 04 42 / 0 312 425 82 59