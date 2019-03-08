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MSB'den Uzman Erbaş Temin Duyurusu!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2018 yılı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) uzman erbaş temini kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına başvuran yedek adayların kayıt işlemleri ile ilgili duyuru yayınlandı.

MSB'den Uzman Erbaş Temin Duyurusu!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2018 yılı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) uzman erbaş temini kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına başvuran yedek adayların kayıt işlemleri ile ilgili duyuru yayınlandı.

08 Mart 2019 Cuma 08:40
MSB'den Uzman Erbaş Temin Duyurusu!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2018 yılı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) uzman erbaş temini kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına başvuran yedek adayların kayıt işlemleri ile ilgili duyuru yayınlandı.
 

İlan ile ilgili açıklamalara ulaşmak İçin tıklayınız..
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Kayıt işlemleri: 07-12 Mart 2019 (hafta sonu hariç) tarihleri arasında (08:30-16:30 saatleri arasında) ilanın 5’inci maddesinde belirtilen kayıt merkezlerinde yapılacaktır.

Bir aday Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutlığının yedek listelerinde bulunabilecektir. Aday öncelikli olarak tercih ettiği Kuvvet Komutanlığı Kayıt Merkezine giderek kaydını yaptıracaktır.

Belirtilen tarihlerde kayıt işlemi yaptırmayan adayların adaylıkları sonlandırılacak, her ne sebeple olursa olsun ilave kayıt süresi verilmeyecektir

Kontenjanın daha az olması nedeniyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı kontenjanına giremeyen, kayıt yaptıramayan adaylar talep ederse ve Kara Kuvvetleri Komutanlığınca uygun bulunursa Kara Kuvvetleri Komutanlığınca kesin kayıtlarını yaptırmak üzere daha sonra duyuru yapılacaktır.

Adayların güvenlik soruşturma ve arşiv araştırmaları devam etmektedir. Adayın teslim ettiği belgelerde gerçeğe aykırı bilgilerin olması, sağlık raporu ve güvenlik soruşturma sonucuna ilişkin herhangi birinin eksik ya da olumsuz olması durumunda uzman erbaş adaylığının sona ereceği ve herhangi bir hak iddia edemeyeceği, bu duyuru ile tebliğ edilmiş olmaktadır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 08.03.2019 08:59
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msb den uzman erbaş temin duyurusu
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