MSB subay ve astsubay alımı başvuruları başladı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından subay ve astsubay alımı başvuruları başladı ve başvuru kılavuzu yayımlandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görevlendirilmek üzere dış kaynaktan muvazzaf Subay ve Astsubay adayı temini başvuruları için yayınlanan kılavuzda, subay ve astsubay başvuru detayları ve şartları yer alıyor. Peki subay ve astsubay alımı başvuruları en son hangi tarihe kadar yapılabilecek? Subay ve Astsubay alım başvuru şartları nelerdir?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yayınladığı iki farklı ilan ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde yerleştirilmek ve görevlendirilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 60 puan ile astsubay ve subay alımı yapıyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar için başvuru yeri ve ilan kılavuzu Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayınlandı. İşte merak edilen ayrıntılar…

ASTSUBAT VE SUBAY ALIMI İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde faaliyet gösteren Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Dış Kaynaktan Subay ve Muvazzaf Astsubay Temini maksadıyla başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre ön başvuru alımına başlanmıştır. Ön başvuru için son tarih 22 Kasım 2018 (saat 23.59)'dir.

MSB ASTSUBAY VE SUBAY ALIMI ŞARTLARI NELER?

Subay alımı yaş şartı: 1 Ocak 2018 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (1 Ocak 1991 ve daha sonraki doğumlular), Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar (1 Ocak 1986 ve daha sonraki doğumlular), Uzmanlık eğitimini tamamlamış tabiplerden 35 yaşından büyük olmayanlar (1 Ocak 1983 ve daha sonraki doğumlular) başvurabilir.

Subay alımı KPSS şartı: 2017 veya 2018 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSSP3 Lisans Puanı en az 60 olanlar (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınacak, 2016 yılı KPSS puanı kabul edilmeyecektir) başvuru yapabilir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak, Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak, Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak, Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak gerekiyor.Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak, Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak gerekiyor.

Hakkında Yedek Subay olamaz kararı bulunmamak, Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak gerekiyor.Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak gerekiyor.

Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantılarda yer alan başvuru kılavuzlarını detaylıca incelemelerini tavsiye ediyoruz.

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