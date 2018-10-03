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MSB sözleşmeli er alımı ile Kara Deniz ve Hava Kuvvetlerinde istihdam alanı açıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda sözleşmeli er alımı ile askeri personel olmak isteyen adaylar için başvuru süreci devam ediyor. 25 yaşını bitirmemiş adayların başvuru yapabileceği sözleşmeli er alımı için mezuniyet şartı ise en az ilköğretim mezunu olmak olarak belirlendi. İşte, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev almak isteyen adayların son günlerde en çok araştırdığı sözleşmeli er alımı ile ilgili başvuru detayları...

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MSB sözleşmeli er alımı ile Kara Deniz ve Hava Kuvvetlerinde istihdam alanı açıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda sözleşmeli er alımı ile askeri personel olmak isteyen adaylar için başvuru süreci devam ediyor. 25 yaşını bitirmemiş adayların başvuru yapabileceği sözleşmeli er alımı için mezuniyet şartı ise en az ilköğretim mezunu olmak olarak belirlendi. İşte, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev almak isteyen adayların son günlerde en çok araştırdığı sözleşmeli er alımı ile ilgili başvuru detayları...

03 Ekim 2018 Çarşamba 19:08
MSB sözleşmeli er alımı ile Kara Deniz ve Hava Kuvvetlerinde istihdam alanı açıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde yer alan Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı içerisinde sözleşmeli er olarak görev almak isteyen adaylar, 26 Kasım 2018 tarihine kadar başvurularını yapabilirler. Peki, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sözleşmeli er alımı başvuru işlemleri nasıl yapılacak? İşte, askeri personel olmak isteyenlerin sorguladığı merak edilen bazı başvuru detayları...

TSK BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

En az ilköğretim mezunlarının başvuru yapabileceği sözleşmeli er pozisyonu için yaş şartı ise 25 olarak belirlendi. 01 Ocak 1993 tarihi ile 31 Aralık 1998 tarihleri arasında doğanlar sözleşmeli er alım ilanına başvuru yapabilir. Adaylar aynı anda iç komutanlık için de başvuruda bulunabilecek.

Adaylar Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı arasından birinci, ikinci ve üçüncü tercihlerini başvuru formunda belirtecek ve mutlaka tercih yapılacaktır.

Sınavlarda başarılı olan adaylar başvuru formunda belirttikleri tercih sırası (ilave yetenek sahibi adayların tercih sırası dikkate alınmayabilecektir), sınavlar neticesinde oluşacak başarı sıralaması ve kontenjana göre Kuvvet Komutanlıklarına ayrılacak,

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı için tek sınav ve işlemlere katılacaktır.

DİĞER BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN KILAVUZU OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden e-devlet ile giriş yaparak online olarak gerçekleştireceklerdir.

Halen silah altında yani asker olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra TABLO-3’te bulunan dilekçeye başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

SEÇİM AŞAMALARI NELER OLACAK?

Başvurusu kabul edilen adaylar, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Didaresi Başkanlığında (Cebeci/ANKARA) aşağıda belirtilen sınav/aşamalardan geçecektir. Adaylara seçim aşaması sınavları çerçevesinde yazılı sınav yapılmamaktadır. Seçim aşamaları aşağıda belirtilen sıra ile aşamalı olarak gerçekleştirilir. Bu aşamaların birinde başarısız olan aday bir sonraki aşamaya geçemez ve başarısız sayılır. Adayların bütün işlemleri aynı gün içerisinde tamamlanacak, tüm aşamalarda başarılı olan adaylar sağlık raporu aşamasına yönlendirilir.

Seçim aşamaları şöyle sıralanıyor;

  1. Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri,
  2. Fiziki Değerlendirme (boy ve kilo oranlarının TABLO-2’e göre kontrolü),
  3. Fiziki yeterlilik testi (TABLO-5, TABLO-6),
  4. Mülakat,
  5. Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri.

Sınav hakkında tüm detaylar için yukarıda yer alan kılavuza tıklamanız yeterli olacaktır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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msb sözleşmeli er alımı kara deniz hava kuvvetlerinde istihdam alanı açıyor
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