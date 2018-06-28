MSB Pertem'den Açıklama: Deniz Kuvvetleri Subay Alımı Eğitimleri Başlıyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı subay alımı hakkında MSB'den açıklama geldi.

MSB Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada subay alımında seçim aşamalarının tammalandığı ve eğitimlerin başlayacağına yer verildi.

Resmi açıklama şu şekilde;

Değerli Adayımız;

1. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Dış Kaynaktan Subay Alımı seçim aşamaları tamamlanmıştır. Temel Askerlik ve Deniz Subaylığı Nosyonu Kazandırılması Eğitimi 16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Subay Yetiştirme Okul Komutanlığı-Heybeliada/İSTANBUL'da başlayacaktır.

2. Seçim aşamaları sonrasında yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olarak kazanan adayların 15 Temmuz 2018 saat 17:00'a kadar Subay Yetiştirme Okul K.lığı-Heybeliada/İSTANBUL'a katılmaları gerekmektedir. Resmi bir mazeret olmaksızın 24 saat içerisinde katılış yapmayan adayların başvuruları sonlandırılacaktır.

3. Tüm adayların güvenlik soruşturma ve arşiv araştırmaları devam etmektedir.

4. Katılış faaliyeti esnasında adayların yanlarında getirmesi gereken malzemeler ve yapması gereken işlemler aşağıda olduğu gibidir;

Pijama Takım

Eşofman Takım (Koyu Renk)

Spor Ayakkabısı

İç Çamaşırı (Don,Fanila)

Traş Malzemeleri (Traş Bıçağı(Banyo Dahil),Traş Köpüğü/Kremi,(Elektrikli Malzemeler Hariç)

Şampuan/Sabun

Havlu (Banyo,Ayak,Yüz)

Çorap (Siyah), Spor Çorabı

Terlik

Diş Fırçası/Macunu

Şort

Cep Telefonu Getirilecekse(Askercell Hatlı,Kamerasız,Kayıt Özelliği Olmayan)

Not Defteri, Kalem

Spor Çantası

Alışveriş İhtiyaçları Maksadıyla Düşük Limitli Kredi Kartı/Banka Kartı

Bir Önceki İşyerinden (Varsa) SGK Ayrılışlarının Yaptırılması

Diploma Fotokopisi

ÖSYM Tarafından Açılacak Tüm Sınavlar İçin Sınav Merkezinin İstanbul'a ( Adalar, Kartal,Bostancı, Pendik) Alınması

Başvuru Adresi : Subay Yetiştirme Okul Komutanlığı

Heybeliada - İSTANBUL

Telefon No : 0 216 351 00 72 ( Dâhili 4401-4100-4102)

Bu ilan aynı zamanda tebligat yerine geçmektedir.

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