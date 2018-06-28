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MSB Pertem'den Açıklama: Deniz Kuvvetleri Subay Alımı Eğitimleri Başlıyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı subay alımı aşamalarının sona erdiği ve eğitimlerin başlayacağına yer verildi.

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MSB Pertem'den Açıklama: Deniz Kuvvetleri Subay Alımı Eğitimleri Başlıyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı subay alımı aşamalarının sona erdiği ve eğitimlerin başlayacağına yer verildi.

28 Haziran 2018 Perşembe 11:58
MSB Pertem'den Açıklama: Deniz Kuvvetleri Subay Alımı Eğitimleri Başlıyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı subay alımı hakkında MSB'den açıklama geldi.

MSB Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada subay alımında seçim aşamalarının tammalandığı ve eğitimlerin başlayacağına yer verildi.

Resmi açıklama şu şekilde;

 Değerli Adayımız;

1. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Dış Kaynaktan Subay Alımı seçim aşamaları tamamlanmıştır. Temel Askerlik ve Deniz Subaylığı Nosyonu Kazandırılması Eğitimi 16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Subay Yetiştirme Okul Komutanlığı-Heybeliada/İSTANBUL'da başlayacaktır.

2. Seçim aşamaları sonrasında yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olarak kazanan adayların 15 Temmuz 2018 saat 17:00'a kadar Subay Yetiştirme Okul K.lığı-Heybeliada/İSTANBUL'a katılmaları gerekmektedir. Resmi bir mazeret olmaksızın 24 saat içerisinde katılış yapmayan adayların başvuruları sonlandırılacaktır.

3. Tüm adayların güvenlik soruşturma ve arşiv araştırmaları devam etmektedir.

4. Katılış faaliyeti esnasında adayların yanlarında getirmesi gereken malzemeler ve yapması gereken işlemler aşağıda olduğu gibidir;

  • Pijama Takım
  • Eşofman Takım (Koyu Renk)
  • Spor Ayakkabısı
  • İç Çamaşırı (Don,Fanila)
  • Traş Malzemeleri (Traş Bıçağı(Banyo Dahil),Traş Köpüğü/Kremi,(Elektrikli Malzemeler Hariç)
  • Şampuan/Sabun
  • Havlu (Banyo,Ayak,Yüz)
  • Çorap (Siyah), Spor Çorabı
  • Terlik
  • Diş Fırçası/Macunu
  • Şort
  • Cep Telefonu Getirilecekse(Askercell Hatlı,Kamerasız,Kayıt Özelliği Olmayan)
  • Not Defteri, Kalem
  • Spor Çantası
  • Alışveriş İhtiyaçları Maksadıyla Düşük Limitli Kredi Kartı/Banka Kartı
  • Bir Önceki İşyerinden (Varsa) SGK Ayrılışlarının Yaptırılması
  • Diploma Fotokopisi

 ÖSYM Tarafından Açılacak Tüm Sınavlar İçin Sınav Merkezinin İstanbul'a ( Adalar, Kartal,Bostancı, Pendik) Alınması

Başvuru Adresi : Subay Yetiştirme Okul Komutanlığı

     Heybeliada - İSTANBUL

Telefon No : 0 216 351 00 72 ( Dâhili 4401-4100-4102)

Bu ilan aynı zamanda tebligat yerine geçmektedir.

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Son Güncelleme: 28.06.2018 15:50
Anahtar Kelimeler:
Subay AlımıDeniz Kuvvetleri Subay AlımıMsbPertem
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