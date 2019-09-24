MSB KPSS 60 Puanla ve KPSS'siz Subay Alımı Yapıyor! İşte Başvuru Şartları...

Milli Savunma Bakanlığının resmi web adresi üzerinden bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda bazı kadrolar için KPSS şartı aranmadığı ve bazı kadrolar için de KPSS en az 60 puan ile Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde muvazzaf subay alımı yapılacağı ifade edildi. Peki kimler muvazzaf subay olabilir? İlana başvuru için aranan şartlar neler? Başvurular nasıl yapılacak? Aşağıda paylaştığımız link üzerinden ilanın detaylarına ulaşabilir ve başvuru yapabilirsiniz.

MUVAZZAF SUBAYLIK HAKKINDA BİLGİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda muvazzaf subaylık hakkında bilgi de verildi. Muvazzaf Subaylık hakkında paylaşılan bilgide şu ifadelere yer verildi:

a. Bu başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına (yer sınıflarına) muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ile muvazzaf subaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde ihtiyaç duyulan kontenjanlar doğrultusunda muvazzaf subay olarak yer almak istiyorsanız, bu kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

b. Muvazzaf Subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın veya erkeklerden istihdam edilen subaylardır.

c. Muvazzaf subay adaylarından, tüm seçim aşamalarını geçmelerini müteakip, başarı sıralaması ve yapılacak tercihler esasına göre kontenjana girenler “Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi”ne tabi tutulacaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, “Teğmen” rütbesiyle istihdam edildikleri sınıfıyla ilgili kursa gönderileceklerdir. Söz konusu kursu başarı ile bitirenler yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığında uygun kadrolara atanarak göreve başlayacaklardır.

KİMLER MUVAZZAF SUBAYLIĞA BAŞVURU YAPABİLİR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan subay alımı ilanına göre kimler muvazzaf subaylık için başvuru yapabilir? Türk Silahlı Kuvvetlerine, muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın ve erkek adaylardan aşağıdaki şartlara uyanların başvuru yapabileceği belirtildi:

(1) 01 Ocak 2019 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1992 ve daha sonraki doğumlular),

(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1987 ve daha sonraki doğumlular),

(c) Uzmanlık eğitimini tamamlamış tabiplerden 35 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1984 ve daha sonraki doğumlular),

(2) Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO-1’de gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate alınmayacaktır),

(3) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO1’de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış

(belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar, başvuru ekranından “Eğitim Bilgileri” başlığının altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’ butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek, daha sonra ‘Ekle’ düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben “Eğitim Bilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel.Yükle’ butonuna tıklayarak, önceden taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

(4) 2018 veya 2019 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda, KPSSP3 Lisans Puanı en az 60 olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınacak, 2017 yılı ve öncesi KPSS puanı kabul edilmeyecektir)

(5) Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Eczacı ve Bando sınıflarına müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak, bu adaylardan MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak genel kültür sınavından en az 50 puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır. Bu maksatla Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Eczacı ve Bando sınıflarına müracaat edecek adaylar, ikinci seçim aşamasından önce Genel Kültür Sınavına tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı yapılacaktır.

(6) Yabancı Dil Öğretmenliklerine müracaat edecek adaylar için (İngilizce ve Almanca öğretmenlikleri hariç); KPSS P3’den en az 60 alanlar ve ilave olarak, ÖSYM tarafından yapılan son iki yıl içerisindeki (2018-2019) ilgili yabancı dil sınavından (YDS/E-YDS) en az 60 not almış olanlar,

(7) İngilizce Öğretmenliği için KPSSP3’den en az 60 alanlar (ayrıca KPSS P121 Lisans puanı en az 70 olanlar), Beden Eğitimi Öğretmenliği için KPSSP3’den en az 60 alanlar (ayrıca KPSS P10 Lisans puanı en az 60 olanlar), Almanca Öğretmenliği KPSS P3’den en az 60 alanlar (ayrıca KPSS P120 Lisans puanı en az 70 olanlar), (Adaylara Çağrı kriteri olarak KPSS P3 puanı esas alınacak olup, adayların KPSS P121/P120/P10 puanları ise evrak kontrol aşamasında kontrol edilecektir.)

GENEL ŞARTLAR

Tüm bunların yanı sıra ilana başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Buna göre Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen şartlar şöyle:

(a) Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü ve 14/A maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan,

(I) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(II) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(III) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

(V) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

(VI) Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

(VII) Hakkında Yedek Subay/Yedek Astsubay olamaz kararı bulunmamak.

(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

(c) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

(ç) 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik’teki diğer şartlara sahip olmak.

BAŞVURU DETAYLARI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana başvuru yapacak olan adaylar başvurularını 7 Ekim'e kadar yapabileceklerdir. İlana başvuru yapacak olan adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak gerçekleştireceklerdir.

Başvuru kılavuzu için tıklayınız...

Sık sorulan sorular için tıklayınız...

Başvuru yapmak için tıklayınız...

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA