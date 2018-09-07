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MSB İşçi Alım Sonuçları Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı İŞKUR aracılığıyla yapacağım alımların sonuçlarını açıklayan bir duyuru yayımladı.

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MSB İşçi Alım Sonuçları Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı İŞKUR aracılığıyla yapacağım alımların sonuçlarını açıklayan bir duyuru yayımladı.

07 Eylül 2018 Cuma 14:47
MSB İşçi Alım Sonuçları Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı İŞKUR aracılığıyla yapacağım alımların sonuçlarını açıklayan bir duyuru yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuru şöyle;

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA BAĞLI İŞYERLERİ İÇİN İŞÇİ ALIM İLAN SONUÇLARI VE BİLGİLENDİRMESİ

20 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE İŞKUR ARACILIĞIYLA KAMUOYUNA DUYURULAN İŞÇİ ALIM İLANINA MÜRACAAT EDİP 16-18 TEMMUZ 2018 TARİHLERİNDE YAPILAN BİLGİ BELGE KONTROLLERİ SONUCUNDA İLANDA BELİRTİLEN NİTELİKLERİ TAŞIDIĞI TESPİT EDİLEN ADAY İŞÇİLERLE İLGİLİ SINAV DUYURUSU BİLAHARE İLAN EDİLECEKTİR.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA BAĞLI İŞYERLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 15 AĞUSTOS 2018 TARİHİNDE DUYURULAN İŞÇİ ALIM İLANINA MÜRACAAT EDEREK NİHAİ LİSTEYE GİREN ADAYLARLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME İÇİN TIKLAYINIZ.

İŞKUR TARAFINDAN BAKANLIĞIMIZA BİLDİRİLEN NİHAİ ADAY LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

ADAYLARDAN KONTROL EDİLMEK ÜZERE İSTENEN BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 07.09.2018 16:04
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msb işçi alım sonuçları açıklandı
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